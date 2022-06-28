Ankara Kurban bayramı namaz vakti 2022 | Ankara ilçelerinde bayram namazı saat kaçta kılınacak? Ankara'da kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Ankara Kurban bayramı namaz vakti 2022 | Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte, heyecan arttı. Bu kutlu ibadeti yerine getirmeden önce kılınan bayram namazının saati de gündem oldu. Peki ama Ankara'da kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Ankara ilçelerinde bayram namazı saat kaçta kılınacak? Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar kurban bayramı namazı...

Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte, heyecan arttı. Bu kutlu ibadeti yerine getirmeden önce kılınan bayram namazının saati de gündem oldu. Peki ama Ankara'da kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Ankara ilçelerinde bayram namazı saat kaçta kılınacak? Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar kurban bayramı namazı...

Ankara Kurban bayramı namaz vakti

10 Zilhicce 1443 - 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü kılınacak olan kurban bayramı namazı, Ankara'da saat 06.03'de kılınacak. Ankara ilçelerine göre bu vakit değişkenlik göstermektedir.

Ankara ilçelerinde bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Akyurt 06.01

Ayaş 06.04

Bala 06.02

Beypazarı 06.06

Çamlıdere 06.03

Çubuk 06.01

Elmadağ 06.01

Evren 06.01

Güdül 06.04

Haymana 06.05

Kahramankazan 06.03

Kalecik 06.00

Kızılcahamam 06.02

Nallıhan 06.08

Polatlı 06.06

Şereflikoçhisar 06.02 namaz saatleri olarak yayımlandı.

Kurban bayramı kaç rekat?

Kurban bayramı namazı, diğer bayram namazlarında olduğu gibi 2 rekat olarak kılınıyor.