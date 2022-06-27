Aksaray kurban bayramı namaz vakti | Aksaray'da kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Aksaray bayram namazı saati

Aksaray kurban bayramı namaz vakti | Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte namaz vakitleri de araştırılmaya başlandı. Peki ama kurban bayram namazları illere göre hangi saatte kılınacak? Aksaray'da kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Aksaray bayram namazı saati...