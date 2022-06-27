Aksaray kurban bayramı namaz vakti | Aksaray'da kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Aksaray bayram namazı saati
Aksaray kurban bayramı namaz vakti | Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte namaz vakitleri de araştırılmaya başlandı. Peki ama kurban bayram namazları illere göre hangi saatte kılınacak? Aksaray'da kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Aksaray bayram namazı saati...
2022-06-27 16:10:19
Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte namaz vakitleri de araştırılmaya başlandı. Peki ama kurban bayram namazları illere göre hangi saatte kılınacak? Aksaray'da kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Aksaray bayram namazı saati...
Aksaray kurban bayramı namaz vakti
Diyanet İşleri Başkanlığı kurban bayramı namaz takvimi yayımlandı. Her il ve ilçede namaz vakitleri değişkenlik gösteriyor.
9 Temmuz 2022 Cumartesi günü kılınacak olan Aksaray bayram namazı 06.02'de idrak edilecek.
İlçelere göre namaz vakitleri birkaç dakika değişiklik gösterebilir.
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