Bartın kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz Cumartesi 2022 Bartın Kurban bayramı namaz vakti

Bartın kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Bu yıl 9 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecek olan bayram namazı saatleri araştırılıyor. Kurucaşile, Ulus ve Bartın merkez bayram namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. İşte 9 Temmuz Cumartesi 2022 Bartın Kurban bayramı namaz vakti...