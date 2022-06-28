Bartın kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz Cumartesi 2022 Bartın Kurban bayramı namaz vakti
Bartın kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Bu yıl 9 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecek olan bayram namazı saatleri araştırılıyor. Kurucaşile, Ulus ve Bartın merkez bayram namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. İşte 9 Temmuz Cumartesi 2022 Bartın Kurban bayramı namaz vakti...
2022-06-28 17:02:14
Bu yıl 9 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecek olan bayram namazı saatleri araştırılıyor. Kurucaşile, Ulus ve Bartın merkez bayram namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. İşte 9 Temmuz Cumartesi 2022 Bartın Kurban bayramı namaz vakti...
Bartın kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
9 Temmuz Cumartesi günü kılınacak olan kurban bayramı namazı Bartın'da 06.00'da kılınacak.
İlçelere göre namaz vakitlerinde birkaç dakikalık değişiklik yaşanıyor. Bartın ilçeleri olan; Kurucaşile'de 05.58, Ulus'da 05.59 ve merkezde 06.00'da kılınacak.
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