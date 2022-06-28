Ağrı kurban bayramı namazı saat kaçta? Ağrı kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz Ağrı bayram namazı vakti
Ağrı kurban bayramı namazı saat kaçta? Kurban bayramının iple çekildiği günlere girdik. Birkaç gün sonra kılınacak olan kurban bayramı namazı için araştırmalar başladı. Peki Ağrı'da kurban bayramı namazı saat kaçta okunacak ve namaz saat kaçta kılınacak? İşte 9 Temmuz Ağrı bayram namazı vakti...
2022-06-28 11:57:49
Kurban bayramının iple çekildiği günlere girdik. Birkaç gün sonra kılınacak olan kurban bayramı namazı için araştırmalar başladı. Peki Ağrı'da kurban bayramı namazı saat kaçta okunacak ve namaz saat kaçta kılınacak? İşte 9 Temmuz Ağrı bayram namazı vakti...
Ağrı kurban bayramı namazı saat kaçta?
9 Temmuz 2022 Cumartesi günü kılınacack olan kurban bayramı namazı ezanı Ağrı'da 05.22'de okunacak.
Detayları aşağıdaki fotoğraf üzerinden inceleyebilirsiniz.
Kurban bayramı namazı kaç rekat?
Kurban bayramı namazı, diğer bayram namazları gibi iki rekat kılınmaktadır.
YORUMLAR (0)