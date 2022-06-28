Ağrı kurban bayramı namazı saat kaçta? Ağrı kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz Ağrı bayram namazı vakti

Ağrı kurban bayramı namazı saat kaçta? Kurban bayramının iple çekildiği günlere girdik. Birkaç gün sonra kılınacak olan kurban bayramı namazı için araştırmalar başladı. Peki Ağrı'da kurban bayramı namazı saat kaçta okunacak ve namaz saat kaçta kılınacak? İşte 9 Temmuz Ağrı bayram namazı vakti...