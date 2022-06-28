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TIMETURK / YAŞAM / Ağrı kurban bayramı namazı saat kaçta? Ağrı kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz Ağrı bayram namazı vakti

Ağrı kurban bayramı namazı saat kaçta? Ağrı kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz Ağrı bayram namazı vakti

Ağrı kurban bayramı namazı saat kaçta? Kurban bayramının iple çekildiği günlere girdik. Birkaç gün sonra kılınacak olan kurban bayramı namazı için araştırmalar başladı. Peki Ağrı'da kurban bayramı namazı saat kaçta okunacak ve namaz saat kaçta kılınacak? İşte 9 Temmuz Ağrı bayram namazı vakti...

4 Saat Önce
2022-06-28 11:57:49
Ağrı kurban bayramı namazı saat kaçta? Ağrı kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz Ağrı bayram namazı vakti

Kurban bayramının iple çekildiği günlere girdik. Birkaç gün sonra kılınacak olan kurban bayramı namazı için araştırmalar başladı. Peki Ağrı'da kurban bayramı namazı saat kaçta okunacak ve namaz saat kaçta kılınacak? İşte 9 Temmuz Ağrı bayram namazı vakti...

Ağrı kurban bayramı namazı saat kaçta?

9 Temmuz 2022 Cumartesi günü kılınacack olan kurban bayramı namazı ezanı Ağrı'da 05.22'de okunacak.

Detayları aşağıdaki fotoğraf üzerinden inceleyebilirsiniz.

ağrı kurban bayramı namazı

Kurban bayramı namazı kaç rekat?

Kurban bayramı namazı, diğer bayram namazları gibi iki rekat kılınmaktadır.

Antalya kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 2022 kurban bayramı namazı saati Antalya
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