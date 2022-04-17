Yatsı namazından önce teravih namazı kılınır mı? Teravih namazından önce vitir kılınır mı? Teravih vakti sabit midir?

Yatsı namazından önce teravih namazı kılınır mı? Ramazanın pekiştiği teravih namazının vakti en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Yüksek Kurulu teravih vaktiyle ilgili bir yazı yayımladı. Peki ama teravih hangi vakitte kılınırsa geçersiz sayılır? Teravih namazından önce vitir kılınır mı? Teravih vakti sabit midir? İşte diyanet açıklaması...

Ramazanın pekiştiği teravih namazının vakti en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Yüksek Kurulu teravih vaktiyle ilgili bir yazı yayımladı. Peki ama teravih hangi vakitte kılınırsa geçersiz sayılır? Teravih namazından önce vitir kılınır mı? Teravih vakti sabit midir? İşte diyanet açıklaması...

Yatsı namazından önce teravih namazı kılınır mı?

Teravih ve vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Ancak hem teravih hem de vitir namazı, yatsı namazının farzından sonra kılınır. Bu itibarla yatsı namazının farzından önce kılınan teravih ve vitir namazlarının iade edilmesi gerekir. Eğer vakit çıkmış ise; teravih'in kazası gerekmez, vitrin kazası gerekir (İbnü'l- Hümâm, Feth, I, 487; Kâsânî, Bedâî', I, 290).

Teravih namazından önce vitir kılınır mı?

Teravih namazının vakti yatsı namazının arkasından fecre kadar geçen süredir; vitirden sonra kılınması câiz olmakla birlikte uygulamada vitirden önce kılınmaktadır.

Teravih vakti sabit midir?

Teravihin vakti; yatsı namazının arkasından fecre kadar geçen süredir. Öncesinde ve sonrasında kılınması uygun değildir.