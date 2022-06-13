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Kuymak nasıl yapılır? 2 kişilik kuymak malzemeleri neler? En güzel kuymak tarifi

Kuymak nasıl yapılır? Karadeniz yöresine ait olan kuymak tarifini sizler için derledik. Zor görünen kuymak tarifinin püf noktalarıda yazıda yer alıyor. Peki ama 2 kişilik kuymak malzemeleri neler? En güzel kuymak tarifi...

32 Dakika Önce
2022-06-13 15:57:43
Kuymak nasıl yapılır? 2 kişilik kuymak malzemeleri neler? En güzel kuymak tarifi

Karadeniz yöresine ait olan kuymak tarifini sizler için derledik. Zor görünen kuymak tarifinin püf noktalarıda yazıda yer alıyor. Peki ama 2 kişilik kuymak malzemeleri neler? En güzel kuymak tarifi...

Kuymak nasıl yapılır?

Evde kuymak yapmanın en önemli püf noktası su oranını iyi ayarlamaktır. Eğer suyu döktükten sonra çok katı bir kıvamı varsa su eklemeye devam etmelisiniz.

Mısır unu değişkenlik göstereceği için, her tarifin kıvamı ve oranı denk olmayabilir. Dolayısıyla yavaş yavaş suyu artırmalısınız.

2 kişilik kuymak malzemeleri neler?

Bu malzemelerle 2-3 kişilik kuymak yapmak mümkün...

2 yemek kaşığı tereyağı

2,5 yemek kaşığı mısır unu

1 su bardağı su

1 su bardağı küp küp doğranmış Karadeniz kaşarı

En güzel kuymak tarifi

Öncelikle tereyağını tavaya alalım. Eridikten sonra kızarmadan üzerine mısır ununu ilave edelim.

Mısır ununun rengi döndükten sonra üzerine suyu ilave edip karıştıralım.

Suyu döktükten sonra unun ayrılması normaldir bir süre kaynadıktan sonra birleşecektir.

Son olarak üzerine Karadeniz kaşarı ya da kaşar peyniri ekledikten sonra kısık ateşi alalım.

İndirmeden önce üzerine bir yemek kaşığı kadar tereyağı ilave edip ekstra bir lezzet elde edebilirsiniz.

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