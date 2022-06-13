Biden'dan Zelenskiy'e şok suçlama

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in, Rusya'nın savaşa hazırlandığına ilişkin Amerikan istihbaratının ulaştığı bilgileri duymak istemediğini söyledi.

ABD Başkanı Biden, Los Angeles'ta Demokratların düzenlediği bir bağış etkinliğinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı değerlendirdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük savaş olduğunu belirten Biden, "Biliyorum birçok kişi benim abarttığımı düşünecek ancak. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in sınırı geçeceğine dair birçok verimiz vardı. Bu konuda hiç şüphemiz yoktu ancak Zelenskiy bunu duymak istemedi." ifadesini kullandı.

Ukrayna, NATO'dan silah talep edecek

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile savaşı sona erdirmek için ağır silahlara ihtiyaç duyduklarını bildirdi.

Podolyak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Açık sözlü olacağım, savaşı sona erdirmek ve Rusya'yı Ukrayna'dan atmak için 155 mm kalibreli 1000 obüs, 500 tank, 300 çoklu fırlatma roket sistemi, 2 bin zırhlı araç ve 1000 insansız hava aracına (İHA) ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Podolyak, Ukrayna'nın 15 Haziran'da yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı'ndan da buna ilişkin karar beklediklerinin altını çizdi.

Litvanya, Ukrayna için 6 keşif dronu satın aldı

Bu arada Litvanya'nın Ukrayna'ya yollamak için 990 bin avro değerinde 6 keşif dronu satın aldığı bildirildi.

"Cenco.net" internet sitesinin haberine göre, Litvanya'nın aldığı 990 bin avro değerindeki "EOS C VTOL" tipi 6 dronun 4'ü yakında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yollanacak.

Litvanyalı gazeteci Andrus Tapinas tarafından duyurulan haberde, diğer 2 dronun da iki ay içerisinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine teslim edileceği belirtildi. .