Bulgur pilavı lokanta usulü | Lokanta usulü bulgur pilavı tarifi | Bulgur pilavı en lezzetli nasıl yapılır?

Lokanta usulü bulgur pilavı tarifini sizler için derledik. Peki bulgur pilavı en lezzetli nasıl yapılır? Sevilen pilav çeşitlerinin başında gelen ve sağlıklı olduğu için en çok tercih edilen bulgur pilavının yapımı aşağıda yer alıyor. İşte en lezzetli bulgur pilavı!

Lokanta usulü bulgur pilavı tarifini sizler için derledik. Peki bulgur pilavı en lezzetli nasıl yapılır? Sevilen pilav çeşitlerinin başında gelen ve sağlıklı olduğu için en çok tercih edilen bulgur pilavının yapımı aşağıda yer alıyor. İşte en lezzetli bulgur pilavı!

Lokanta usulü bulgur pilavı tarifi

Lokanta usulü bulgur pilavının en önemli püf noktası, nemli olmasıdır. Suyunu tam çekmeden ocaktan indirdiğinizde o nemli pilavın kıvamını tutturacaksınız.

Bulgur pilavı malzemeleri

5 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan

2 adet yeşil biber

1 küçük kırmızı biber

3 adet rendelenmiş domates

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

tuz, karabiber, pulbiber

2 su bardağı pilavlık bulgur

4,5 su bardağı sıcak su

Öncelikle sıvıyağı tencereye alıp üzerine, doğranmış soğanı ilave edin. Soğanlar rengini salınca üzerine kırmızı ve yeşil doğranmış biberleri ilave edip kavurun. Malzemeleri çok kavurmadan salçasını ekleyin. Dilerseniz bu esnada bir yemek kaşığı da tereyağı ekleyebilirsiniz.

Salçanın kokusu çıkınca üzerine domates rendesini de ilave edip baharatları içerisine ekleyin. Ardından bulguru ekleyip kavurmaya devam edin.

Son olarak sıcak suyu ekleyip karıştırın. Kısık ateşte demlenerek suyunu çekmesini bekleyin.

Kontrol ederek, suyunu tam çekmeden nemli halde altını kapatıp, dinlendirin.

Şimdiden afiyet olsun.

Bulgur pilavı pişme süresi ne kadardır?

Bulgur pilavının pişme süresi malzemelere göre değişkenlik gösterse de, kısık ateşte yarım saat gibi bir sürede olur. Çok pişirdiğiniz taktirde kısır taneleri gibi kuru bir pilav edeceksiniz.

Bulgur pilavı en lezzetli nasıl yapılır?

Bulgur pilavının malzemelerinin çiğ kalmamasına özen gösterin. Fakat aynı doğrultuda, çok da pişirmemeye özen gösterin. Kıvamında kavrulmuş sebzeler ve salçayla güzel bulgur pilavı elde edeceksiniz.

Lezzetli bir bulgur pilavı yapmak için bir bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta da, suyunun tamamen çekmemesine dikkat etmektir. .