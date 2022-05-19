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TIMETURK / KADIN & AİLE / Çilek reçeli yapımı nasıl yapılır? Çilek reçeli yapmanın püf noktaları nelerdir? Çilek reçeli ne kadar sürede kaynar?

Çilek reçeli yapımı nasıl yapılır? Çilek reçeli yapmanın püf noktaları nelerdir? Çilek reçeli ne kadar sürede kaynar?

Çilek reçeli yapımı nasıl yapılır? Çilek reçeli yapmanın püf noktaları nelerdir? Çilek reçeli ne kadar sürede kaynar? Merak edilen bütün detaylarıyla çilek reçeli tarifini sizler için derledik. Sevilen ve mevsimi gelen kokulu çileklerden yapılan çilek reçelini tam kıvamında yapabileceğiniz bu tarifi mutlaka denemelisiniz. İşte merak edilen çilek reçeli kaynatma ve kavanozlama püf noktaları...

1 Saat Önce
2022-05-19 23:07:01
Çilek reçeli yapımı nasıl yapılır? Çilek reçeli yapmanın püf noktaları nelerdir? Çilek reçeli ne kadar sürede kaynar?

Çilek reçeli yapmanın püf noktaları nelerdir? Çilek reçeli ne kadar sürede kaynar? Merak edilen bütün detaylarıyla çilek reçeli tarifini sizler için derledik. Sevilen ve mevsimi gelen kokulu çileklerden yapılan çilek reçelini tam kıvamında yapabileceğiniz bu tarifi mutlaka denemelisiniz. İşte merak edilen çilek reçeli kaynatma ve kavanozlama püf noktaları...

Çilek reçeli yapımı nasıl yapılır?

Çilek reçeli malzemeleri

  • 2 kilo çilek
  • 2 kilo toz şeker (8 su bardağı)
  • Yarım limon suyu
  • 1,5 çay kaşığı tereyağı

Saplarını çıkarıp temizlediğiniz çilekleri durulanması için bir süzgece alın.

Ardından tencereye, çok küçük olmayacak şekilde kesip, aktarın.

Üzerine her çileğe şeker gelecek şekilde şekeri döküp kapağını kapatın. Bir gece bu vaziyette bekletin.

Bekleme süresinin sonunda çilekler oldukça fazla su salmış ve şeker tamamen erimiş olacak.

Tencereyi ocağa alıp reçeli kaynatmaya başlayın. Kaynamaya başlayınca daha az köpürmesi için 1 tatlı kaşığı tereyağını ve limon suyunu ekleyin.

Son aşamada altını kısın ve 20-30 dakika kadar kontrollü olarak pişirin. Çok yoğun olmaması adına, kaynatırken kıvamına bakın ve altını kapatın.

Kaynattığınız kavanozlara reçeli koyup kapağını sıkıca kapatın ve ters çevirin. Üzerine bez örterek bir gee bu vaziyette bekletin. Daha sonra ters çevirip, akıp akmadığını kontrol edin. Akmamış ve hava almamış olanları 1 yıl boyunca saklayabilirsiniz.

Afiyet olsun...

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