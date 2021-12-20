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Kapalı pidenin içi nasıl hazırlanır? Kıymalı kır pidesi tarifi

Kıymalı kır pidesini sizler için derledik. Tam ölçülü ve lezzetli bir tarif arıyorsanız bu tarif tam da size göre! Kapalı pidenin içi nasıl hazırlanır? Kır pidesinin üzerine ne sürülür? Kır Pidesi içinde ne var hangi içlerle hazırlanır? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2021-12-20 11:48:50
Kapalı pidenin içi nasıl hazırlanır? Kıymalı kır pidesi tarifi

Kıymalı kır pidesini sizler için derledik. Tam ölçülü ve lezzetli bir tarif arıyorsanız bu tarif tam da size göre! Kapalı pidenin içi nasıl hazırlanır? Kır pidesinin üzerine ne sürülür? Kır Pidesi içinde ne var hangi içlerle hazırlanır? İşte detaylar...

Kır Pidesi Hamur Malzemeleri

  • 5, 5 su bardağı un
  • 1 paket instant maya
  • 1. 5 su bardağı ılık süt
  • Yarım su bardağı ılık su
  • 2 tatlı kaşığı tuz
  • yarım çay bardağı sıvıyağ

Kır Pidesi Harç Malzemeleri

  • 300 gr kıyma
  • yarım çay bardağı sıvıyağ
  • 3 adet domates
  • 1 büyük soğan
  • 1 sivri biber
  • 10 dal maydanoz
  • tuz, pulbiber, kekik, karabiber

Kapalı pidenin içi ve hamur nasıl hazırlanır?

Öncelikle su, sıvıyağ ve süt haricinde hamur malzemelerini derin bir kap içerisinde karıştırın. Ardından kontrollü şekilde sıvıları ilave edin. Hamur toparlanınca mayalanması için dinlendirin. Mayası gelince karıştırıp küçük bezelere bölün.

Harcı için soğan ve yağı tavaya alıp kavurun. Üzerine çok geçmeden biberi ilave edin. Son olarak kıyma ve baharatları ilave edip çok pişirmeden ocaktan alın. İlk sıcağı çıkınca maydanozları ilave edin.

Bezelenmiş hamurları uzun ince açın ve arasına harcı ilave edin. Daha sonra kenarlarından kapatıp tepsiye dizin. Üzerini bir bezle örtüp 5 dakika kadar dinlendirin. Dilerseniz üzerine yumurta, 3 yemek kaşığı su ve 3 yemek kaşığı sıvıyağ karışımını sürebilirsiniz.

190 derecelik önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Kır Pidesi içinde ne var hangi içlerle hazırlanır?

Kır pidesinin lezzeti içerisindeki soğanın bol olmasından kaynaklanıyor. Dilerseniz bu lezzeti 1 patlıcan ekleyerek daha da katlayabilirsiniz.

Peynirli kır pidelerinde lor peyniri ve biraz kaşar peyniri karışımı kullanırsanız daha lezzetli olacaktır. Dilerseniz maydanoz ya da dereotu gibi sebzeler ve baharatlarla da destekleyebilirsiniz. Eğer tam peynir lezzeti almak isterseniz lor, kaşar peyniri, maydanoz, baharat ve birkaç yemek kaşığı yoğurt karışımını deneyebilirsiniz.

Patatesli harçlarda da salçalı yapacağınız harca mutlaka soğan eklemeyi unutmayın.

Afiyet olsun...

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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