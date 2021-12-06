Brokoli ve karnabahar turşusu nasıl yapılır?
Brokoli ve karnabaharın turşusu pek duyulmamış olsa da çok lezzetli bir yancıdır. Bir brokoliyi ya da karnabaharı bitirmek zor oluyor. Bir kez yemeğini yaptıktan sonra turşu olarak değerlendirebilirsiniz. Peki ama havuçlu, karnabaharlı ve brokolili turşu nasıl yapılır? Karışık turşu kurmanın püf noktaları nelerdir? İşte kış sebzelerinden turşu tarifi...
2021-12-06 19:41:54
Brokoli ve karnabahardan turşu yapımını sizler için derledik. Denenmiş, tam tutan bu tarifi mutlaka deneyin. Bu sayede brokoli, karnabahar ve havucun vitaminini yaza kadar taşıyabileceksiniz.
Brokoli ve karnabahar turşusu nasıl yapılır?
- Yarım bağ karnabahar
- Yarım bağ brokoli
- 6 adet büyük havuç
- Kaya tuzu
- Limon tuzu
- Üzüm veya elma sirkesi
- 10-12 diş sarımsak
- 7-8 adet nohut
- Kaynar su
Bu tarifin en güzel tarafı, kaynar su sayesinde 4 gün içerisinde yenebilir hale gelecektir. Öncelikle sebzeleri yıkayıp kenara alın.
Birer litrelik cam kavanozlara doldurun ve aralarına 2-3 sarımsak dülümleyerek; brokoli, karnabahar ve havuç dizin.
İyice bastırın ve 2 adet kadar nohut atın. Üzerine 1 yemek kaşığı kaya tuzu ve 3 adet limon tuzu ilave edin. 1 çay bardağı kadar da sirke koyduktan sonra kaynar suyu üzerine dökün.
Şişenin tamamını su ile doldurunve üzerinin boşluk kalmamasına özen gösterin. Aksi halde üst ksıım yumuşayabilir ya da küflenebilir.
Kavanozlarınızın aldığı kadar bu işlemi tekrar edin. Dilerseniz yarımşar litrelik kavanozlara, malzemeleri yarım olacak şekilde ekleyerek de yapabilirsiniz.
Kapağını ters çevirdikten sonra 1 gece ters şekilde, karanlık ortamda bekletin. Eğer sızdırmıyorsa, rengi dönene kadar bekleyin ve daha sonra tüketin.
Afiyet olsun...
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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