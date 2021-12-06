Brokoli ve karnabahar turşusu nasıl yapılır?

Brokoli ve karnabaharın turşusu pek duyulmamış olsa da çok lezzetli bir yancıdır. Bir brokoliyi ya da karnabaharı bitirmek zor oluyor. Bir kez yemeğini yaptıktan sonra turşu olarak değerlendirebilirsiniz. Peki ama havuçlu, karnabaharlı ve brokolili turşu nasıl yapılır? Karışık turşu kurmanın püf noktaları nelerdir? İşte kış sebzelerinden turşu tarifi...