Cantık tarifi nasıl yapılır? Cantık iç harcında neler var, nasıl yapılır? Kıymalı cantık pide tarifi

Cantık tarifi nasıl yapılır? Çok duyulmamış olsa da cantık pide, hem yapımı kolay hem yumuşacık hem de lezzetli tarifler arasında yer alıyor. Tüm püf noktaları ile kıymalı cantık pide tarifini sizler için derledik. Cantık pide pişme süresi, iç harcının malzemeleri, hazırlanması ve hamurun yapım aşamasına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Cantık iç harcında neler var, nasıl yapılır? İşte detaylar...

Cantık tarifi nasıl yapılır? Çok duyulmamış olsa da cantık pide, hem yapımı kolay hem yumuşacık hem de lezzetli tarifler arasında yer alıyor. Tüm püf noktaları ile kıymalı cantık pide tarifini sizler için derledik. Cantık pide pişme süresi, iç harcının malzemeleri, hazırlanması ve hamurun yapım aşamasına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Cantık iç harcında neler var, nasıl yapılır? İşte detaylar...

Cantık tarifi

Cantık hamuru için;

2 su bardağı ılık su

1 çay bardağı ılık süt

1 paket kuru maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta beyazı (sarısı üzerine sürülecek)

5 su bardağı un

Cantık iç harcı için;

300-400 gram kıyma

2 adet kuru soğan

1 adet kapya biber

6 adet yeşil ince biber

2 adet domates

Maydanoz

Kuru kekik, kimyon, pul bibe,r nane

1 yemek kaşığı tereyağı

Cantık pide tarifi

Cantık pide hamurunu hazırlamak için; derin bir kabın içerisine Maya toz şeker ılık su ve ılık sütü alarak karıştırın. Üzerine toz mayayı ilave ederek 5 dakika kadar bekletin.

Daha sonra üzerine unun yarısını ilave edip bir gereç yardımıyla karıştırın. Son olarak onun hepsini içerisine ekleyip, elinizle yoğurun. Pürüzsüz bir hale gelene kadar yoğurmuş olduğunuz hamurun üzerine streç film ile kapatarak 45 dakika 1 saat kadar mayalandırın.

Öte yandan cantık pidenin kıymalı harcı için; doğranabilecek tüm malzemeleri küçük küpler halinde doğrayın ve derin bir kapta karıştırın.

Mayalanmış hamurdan portakal büyüklüğünde hamurlar alarak beze hazırlayın. Altını unladığınız bir yere bezeleri dizin ve üzerini tekrar kapatın.

Tüm hamurları bezeledikten sonra pişirme kağıdına hamurları, yapışmayacak uzaklıkta yerleştirin. Parmaklarınıza bir miktar yağ alarak ortası derin olacak şekilde bezelerin ortasına bastırın, kenarlarının yüksek kalmasını sağlayın.

Tüm bezelerin ortasını açtıktan sonra karıştırmış olduğunuz kıymalı harcı ortasına kaşık yardımıyla dağıtın.

Son olarak üzerine yumurta sarısını sürün.

Cantık pideyi pişirmek için önceden ısıtılmış olan 200 derecelik fırında alt üst ayardaki fırına koyun. Piştikten sonra 10 dakika boyunca dinlendirin ilk sıcağı çıktıktan sonra servis edin.

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