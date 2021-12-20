İsrail'den 10 ülkeye seyahat yasağı: Listede Türkiye de var

İsrail, Omikron varyantı nedeniyle aralarında Türkiye, ABD ve Almanya'nın da bulunduğu 10 ülkeyi seyahat yasağı listesine ekledi.

İsrail kabinesi, aralarında Türkiye ile birlikte ABD ve Almanya'nın da bulunduğu 10 ülkeyi omikron varyantı yayılımı sebebiyle seyahat yasağı listesine ekledi.

Listeye İtalya, Belçika, Kanada, Macaristan, Fas, Portekiz ve İsviçre de yer alıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.