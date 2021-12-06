Yoğurt kaç saatte mayalanır? Yoğurdun sert olması için ne yapılmalı?

Evde yoğurt mayalamak aslında sanıldığı kadar zor bir işlem değil. Özellikle her yiyeceğin katkılı olduğu dönemde, evde yoğurt yapmak daha mantıklı bir karar. Peki ama evde yoğurt nasıl mayalanır? Pastörize sütle yoğurt mayalanabilir mi? Tencerede yoğurt nasıl mayalanır? Yoğurt kaç saatte mayalanır? İşte bütün bu soruların yanıtları...

Yoğurt mayalamanın birkaç püf noktası var. Eğer bu noktalara dikkat etmezseniz yoğurt ya ekşi olur ya da çok sulu olur. Fakat her iki durumda da farklı yollarla değerlendirip o yoğurdu kullanabilirsiniz.

Yoğurt nasıl mayalanır?

Yoğurdu mayalamak için öncelikle sütü taşırmadan kaynatmaya özen gösterin. Bir süre kaynayan sütü kenara alın ve ılıması için bekletin. Üzerinde oluşacak olan kaymağı almamaya, kırmamaya özen gösterin. O koruyucu yağ tabakası sayesinde daha güzel mayalanacak ve kaymak tutacaktır.

Sütün sıcaklığı, serçe parmağınızı süte daldırdığınızda, parmağınızı yakmayacak cinsten olmalıdır. Aksi durumda süt çok soğuk da olmamalıdır. Kısacası serçe parmağınız "1,2,3,4"diye saydığınızda yanmayacak ısıda olmalıdır.

Sıcaklığı ayarlanan yoğurdun içerisine koymak için, her bir litre için bir tatlı kaşığ olacak kadar yoğurdu ayırın. Yoğurdu iyice çırpın ve içerisine, tencerenizdeki sütten karıştırın. Yoğurdun ısısı oda ısısını geçene kadar bu işlemi tekrar edin.

Son olarak yoğurdu, tenceredeki süte ilave edin ve üzerindeki kaymağı bozmadan kenarlarından karıştırın. Mümkünse bir bez ile örtüp, kapağını sıkıca kapatıp ısısı değişmeyecek bir ortama koyun.

Fırında yoğurt nasıl mayalanır?

Genellikle kış aylarında soğuk alanda yoğurt tutmayacağı için, fırını 50 dereceye getirip ön ısıtma yaptıktan sonra mayalamak kesin sonuç verir. Fakat bu ısı artırılmamalıdır.

Yoğurt kaç saatte mayalanır?

Yoğurt mayalandıktan ve kapağı kapandıktan sonra ılık yerde, oynatılmadan bekletilmelidir. Bütün şartlar sağlandığında minimum 8 saat içerisinde yoğurt mayalanır. Ancak bir gece bu şekilde beklemesi en güvenilir yöntem olacaktır.

Yoğurt mayalandıktan sonra hemen tüketilmemelidir. 1 gece de dolapta dinlenen yoğurt 24 saatin sonunda tüketilmelidir. Yoğurdun daha sert olmasını isterseniz bu yöntemi mutlaka deneyin.

Pastörize sütle yoğurt mayalanabilir mi?

Pastörize sütle de yoğurt mayalanabilir fakat sütün türüne ve içeriğine göre değişkenlik gösteren bu durum sonunda yoğurt kremamsı bir kıvam alabilir. En verimli sonuç için günlük sütler kullanılabilir. Daha yağlı, işlem görmemiş ve taze olmasından kaynaklı...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.