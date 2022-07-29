Yüksek Mimar Burak Şendur sektöre gireceklere tavsiyelerde bulundu

Mimar, yeni bina tasarlama, eski binaları restore etme ve mevcut binaları kullanmanın yeni yollarını geliştirme ile sorumlu olan kişilerdir. Mimar, inşaat projelerinin başlangıç aşamasından tamamlanma aşamasına kadar görev alırlar.

Yüksek Mimar BURAK ŞENDUR mekan tasarımcısı olarak Bohem ev tarzı hakkında; “Fransa'da ortaya çıkan bir akımdır.

Bohem tarzı seyyah ve özgür insanlar olan çingenelerin kültürünü ilham almıştır. Kendi kültürü içerisinde La boheme ismini alır. Günlük hayatta bir çok yerde bohem tarzı bir dokunuşla karşılaşmak mümkündür. Çünkü zamanla küresel etkide bir trend haline gelmiştir. Bohem tarzı sadece giyim olarak değil ev dekoru üzerinde de kendini gösterir. Ana fikir olarak bir felsefe söylemek gerekirse; “bugünü özgürce yaşayarak, yarını düşünmeden bugünü geçirmek” çok doğru bir ifade olur.

Bohem ev dekorasyonu tarzı ise 19.yy zamanında Fransa'nın Paris şehrinde görülmeye başlanmıştır. Bu tarz kural tanımayarak, farklı olan kendi çizgisini çevresine keskin bir şekilde yansıtır. Yani kural kuralsızlık desem daha doğru olur. Kişi bu tarzla kendi güzellik standardını ortaya egzotik bir şekilde koyabilir.

Modern dekorasyonda olduğu gibi değildir işler. İstenilen renk, istenilen kumaş tercih edilebilir. Karıştırmak bu işin özünde yer alır. Önemli olan rahat ve özgün olmasıdır. Bu dekorasyon için öncelikle nötr bir arka plan seçilmesi gerekir. Sıcak renklerde bir arka plan daha doğru bir seçim olur. Çünkü üzerine başka renk ve desen geleceği için bağlayıcı bir görev görür arka plan. Bu stil üzerine akla gelen ilk renkler; kahve, turuncu, mor, yeşil, mavi gibi renklerdir. Renk hakkında keskin bir kural bulunmadığı gibi metalik renkler gibi spesifik renklerin tercihi de söz konusudur. Bohem kilimler, halılar ortamı bu stil üzerine daha da zenginleştirecektir. Yani bu dekorasyonun formülü sıcak renkleri doğru seçerek aksesuarlarla birleştirebilmektir.

Ortamda risk almaktan korkmamalısınız. Renkli renkli, binbir desenli tekstil ürünleri, başka ülkelerin kültürel parçaları vb. ürünleri birbirine karıştırın. Çok göz yoruyorsa mutlaka biraz beyaz ekleyin. Stratejik olarak beyaz eklemek karmaşıklığı düzenleyecektir.

Bohem ürünleri normal genel geçer mağazalarda bulmak kolay olmaz. Bunun yerine ikinci el gibi spot mağazalarda farklı farklı parçalar bulmak daha mümkün olur” diye konuştu.

Ayrıca Mimar BURAK ŞENDUR bu mesleğe yeni giren mimarlar için şu tavsiyelerde bulundu:

1. İyi Bir Mimar Olmak İçin Mutlaka Gezmelisiniz 2.Müzeleri mutlaka ziyaret edin

3. Literatür Araştırması Yapın

4.Çizerek düşünün uygulama yapın

5. Maket Yaparak kendinizi geliştirin

6. Diğer Projeleri ve İşleri Eleştirin

7. İyi Bir Mimar Olmak İçin Bildiklerinizi Başkalarıyla Paylaşmalısınız.

Bu kuralları uygulayan mimarlar mesleki alanda başarılı olmaları kaçınılmazdır.