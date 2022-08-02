DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,9527 ₺

EURO

18,2987 ₺

ALTIN

1.024,25 ₺

BİST

2.647,59 ₺

TIMETURK / KADIN & AİLE / Hazır yufkadan tepsi böreği tarifi | Patatesli tepsi böreği sosu nasıl yapılır?

Hazır yufkadan tepsi böreği tarifi | Patatesli tepsi böreği sosu nasıl yapılır?

Hazır yufkadan tepsi böreği tarifi | Hazır yufkalar, bir yemeği ortaya çıkarmak ve öğünü geçiştirmek için en pratik malzeme. Peki ama o çıtır çıtır ama içi de bir o kadar yumuşak, soslu börek nasıl yapılır? Patatesli tepsi böreği sosu nasıl yapılır? İşte tam kıvamında soslu börek tarifi...

2 Saat Önce
2022-08-02 18:20:33
Hazır yufkadan tepsi böreği tarifi | Patatesli tepsi böreği sosu nasıl yapılır?

Hazır yufkalar, bir yemeği ortaya çıkarmak ve öğünü geçiştirmek için en pratik malzeme. Peki ama o çıtır çıtır ama içi de bir o kadar yumuşak, soslu börek nasıl yapılır? Patatesli tepsi böreği sosu nasıl yapılır? İşte tam kıvamında soslu börek tarifi...

Hazır yufkadan tepsi böreği

3-4 adet yufka

İçi için;

1 büyük soğan

2 orta boy patates

1 tatlı kaşığı salça

1 çay kaşığı biber salçası

Çeyrek bağ maydanoz

Tuz, karabiber, pulbiber

Sosu için;

1,5 su bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvıyağ

1 âdet yumurta

Yarım su bardağı süt

Yarım çay bardağı su

1 çay kaşığı karbonat

Tuz

Pişirmek için;

1 şişe maden suyu

Öncelikle derin bir kap içerisinde sos malzemeleri olan yoğurt yumurta süt su ve karbonatı iyice karıştırın.

Papatesli harç için, soğanları küçük küçük doğrayı. Yağ aldığınız tavada rengi dönene kadar kavurun. Salçasını da ekleyip çevirin. Daha sonra üzerçne rendelenmiş patatesleri de ilave edin. Son olarak dilediğiniz baharatları ilave edin.

Yufkayı bıçakla + şeklinde 4 parçaya bölün. Pizza dilimi gibi bir şekil elde edeceksiniz. İyice karıştırdığınız sosu üzerine fırça yardımıyla sürün.

Yufkanın geniş kısmına uzun şekilde patatesli harcı yerleştrin ve rulo yapın. Yağladığınız tepsiye, döndürerek yerleştirin.

En son üzerine kalan sos ve sodayı söküp, dinlendirin.

200 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.

Kuzu pirzola nasıl yapılır? Tam kıvamında soslu kuzu pirzola tarifi | Kuzu pirzola nasıl pişirilir, nasıl fırınlanır?
İLİŞKİLİ HABERKuzu pirzola nasıl yapılır? Tam kıvamında soslu kuzu pirzola tarifi | Kuzu pirzola nasıl pişirilir, nasıl fırınlanır?
İrmik helvası nasıl yapılır? Tam kıvamında ölçülü irmik helvası tarifi | İrmik helvasının püf noktası nedir?
İLİŞKİLİ HABERİrmik helvası nasıl yapılır? Tam kıvamında ölçülü irmik helvası tarifi | İrmik helvasının püf noktası nedir?
Çökertme kebabı tarifi | Kibrit çöpü kebabı nasıl yapılır? Çökertme kebabı eti nasıl olmalı?
İLİŞKİLİ HABERÇökertme kebabı tarifi | Kibrit çöpü kebabı nasıl yapılır? Çökertme kebabı eti nasıl olmalı?
Mocha nasıl yapılır? Kafede yapılanlar gibi moka tarifi | Mocha içindeki malzemeler nelerdir?
İLİŞKİLİ HABERMocha nasıl yapılır? Kafede yapılanlar gibi moka tarifi | Mocha içindeki malzemeler nelerdir?
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş