Hazır yufkadan tepsi böreği tarifi | Patatesli tepsi böreği sosu nasıl yapılır?
Hazır yufkadan tepsi böreği tarifi | Hazır yufkalar, bir yemeği ortaya çıkarmak ve öğünü geçiştirmek için en pratik malzeme. Peki ama o çıtır çıtır ama içi de bir o kadar yumuşak, soslu börek nasıl yapılır? Patatesli tepsi böreği sosu nasıl yapılır? İşte tam kıvamında soslu börek tarifi...
2022-08-02 18:20:33
Hazır yufkalar, bir yemeği ortaya çıkarmak ve öğünü geçiştirmek için en pratik malzeme. Peki ama o çıtır çıtır ama içi de bir o kadar yumuşak, soslu börek nasıl yapılır? Patatesli tepsi böreği sosu nasıl yapılır? İşte tam kıvamında soslu börek tarifi...
Hazır yufkadan tepsi böreği
3-4 adet yufka
İçi için;
1 büyük soğan
2 orta boy patates
1 tatlı kaşığı salça
1 çay kaşığı biber salçası
Çeyrek bağ maydanoz
Tuz, karabiber, pulbiber
Sosu için;
1,5 su bardağı yoğurt
1 çay bardağı sıvıyağ
1 âdet yumurta
Yarım su bardağı süt
Yarım çay bardağı su
1 çay kaşığı karbonat
Tuz
Pişirmek için;
1 şişe maden suyu
Öncelikle derin bir kap içerisinde sos malzemeleri olan yoğurt yumurta süt su ve karbonatı iyice karıştırın.
Papatesli harç için, soğanları küçük küçük doğrayı. Yağ aldığınız tavada rengi dönene kadar kavurun. Salçasını da ekleyip çevirin. Daha sonra üzerçne rendelenmiş patatesleri de ilave edin. Son olarak dilediğiniz baharatları ilave edin.
Yufkayı bıçakla + şeklinde 4 parçaya bölün. Pizza dilimi gibi bir şekil elde edeceksiniz. İyice karıştırdığınız sosu üzerine fırça yardımıyla sürün.
Yufkanın geniş kısmına uzun şekilde patatesli harcı yerleştrin ve rulo yapın. Yağladığınız tepsiye, döndürerek yerleştirin.
En son üzerine kalan sos ve sodayı söküp, dinlendirin.
200 derecelik fırında kızarana kadar pişirin..
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