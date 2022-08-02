Hazır yufkadan tepsi böreği tarifi | Patatesli tepsi böreği sosu nasıl yapılır?

Hazır yufkadan tepsi böreği tarifi | Hazır yufkalar, bir yemeği ortaya çıkarmak ve öğünü geçiştirmek için en pratik malzeme. Peki ama o çıtır çıtır ama içi de bir o kadar yumuşak, soslu börek nasıl yapılır? Patatesli tepsi böreği sosu nasıl yapılır? İşte tam kıvamında soslu börek tarifi...