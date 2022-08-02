Netflix Ağustos yayın takvimi | 2022 Netflix Ağustos'ta hangi dizi ve filmler yayınlanacak? Ağustos ayında hangi diziler Netflix'e gelecek?
2022 Netflix Ağustos'ta hangi dizi ve filmler yayınlanacak? Ağustos ayında hangi diziler Netflix'e gelecek? ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix son aylarda abone sayısında bir kayıp olduğunu açıklamıştı. Bu kayıpları telafi etmek isteyen Netflix yeni dizi ve filmleri ekranlara getirmeye devam ediyor. Ağustos ayında da platformda yüzlerce yeni yapım izleyicisi ile buluşacak. Dizilerinin yeni bölümlerini bekleyenler de Ağustos 2022 Netflix yayın takvimini araştırmaya başladı.
2022-08-02 18:09:24
2022 Netflix Ağustos'ta hangi dizi ve filmler yayınlanacak? Ağustos ayında hangi diziler Netflix'e gelecek? ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix son aylarda abone sayısında bir kayıp olduğunu açıklamıştı. Bu kayıpları telafi etmek isteyen Netflix yeni dizi ve filmleri ekranlara getirmeye devam ediyor. Ağustos ayında da platformda yüzlerce yeni yapım izleyicisi ile buluşacak. Dizilerinin yeni bölümlerini bekleyenler de Ağustos 2022 Netflix yayın takvimini araştırmaya başladı.
Dünyada milyonlarca abonesi bulunan Netflix özellikle pandemi döneminde eve kapananların adeta can sıkıntısını gideren bir araç oldu. Netflix ile dizi ve filmler izleyenler yeni sezonların bir an önce gelmesini bekliyor. Son zamanlarda abone sayında beklenen çıkışı yakalayamayan Netflix rakip şirketler Amazon ve Disney+ ile de rekabete girişti. Netflix üyeleri platforma Ağustos ayında hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağını merakla beklerken Ağustos takvimi belli oldu.
2022 Netflix Ağustos yayın takvimi
Online dizi ve film platformu Netflix Ağuıstos ayında kullanıcılarına sunacağı içerikleri duyurdu. Birbirinden keyifli ve heycanlı içerikler Ağustos'ta milyonlarca kişiye sunulacak.
Netflix Ağustos'ta hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
İşte Netflix'te Ağustos ayında yayına girecek olan diziler ve filmler;
The Sandman / Yayın Tarihi: (05/08/2022)
Locke & Key: 3. Sezon / Yayın Tarihi: (10/08/2022)
Never Have I Ever: 3. Sezon / Yayın Tarihi: (12/08/2022)
Echoes / Yayın Tarihi: (19/08/2022)
Çocuk Oyuncağı / Yayın Tarihi: (24/08/2022)
School Tales The Series / Yayın Tarihi: (10/08/2022)
Gönül / Yayın Tarihi: (10/08/2022)
Day Shift / Yayın Tarihi: (12/08/2022)
Ninja Kaplumbağalar'ın Yükselişi / Yayın Tarihi: (05/08/2022)
Boş Zaman / Yayın Tarihi: (26/08/2022)
Fullmetal Alchemist The Revenge of Scar / Yayın Tarihi: (20/08/2022)
13: Müzikal / Yayın Tarihi: (12/08/2022)
Öyle veya Böyle / Yayın Tarihi: (17/08/2022)
He-Man ve Kâinatın Hâkimleri: 3. Sezon / Yayın Tarihi: (18/08/2022)
The Cuphead Show!: 2. Kısım / Yayın Tarihi: (19/08/2022)
Angry Birds: Yaz Çılgınlığı: 3. Sezon / Yayın Tarihi: (25/08/2022)
Ağaç Şehir / Yayın Tarihi: (01/08/2022)
Ağustos ayında hangi diziler Netflix'e gelecek?
1 Ağustos
28 Days
8 Mile
Above the Rim
The Age of Adaline
Battle: Los Angeles
Bridget Jones's Baby
Bridget Jones's Diary
Constantine
Dinner for Schmucks
Eyes Wide Shut
Ferris Bueller's Day Off
Footloose (2011)
Hardcore Henry
Legends of the Fall
Love & Basketball
Made of Honor
Men in Black
Men in Black 2
Men in Black 3
Miss Congeniality
Monster-in-Law
No Strings Attached
Pawn Stars, season 13
Polly Pocket: Tiny Taste Adventure, season 4: part 2
She's Funny That Way
Space Jam (1996)
Spider-Man
Spider-Man 2
Spider-Man 3
Top Gear, season 29-30
The Town
Woman in Gold
2 Ağustos
Flight
Ricardo Quevedo: Tomorrow Will Be Worse – Netflix Comedy Special
3 Ağustos
Buba – Netflix Film
Clusterf**k: Woodstock ‘99 – Netflix Documentary
Don't Blame Karma – Netflix Film
Good Morning, Verônica, season 2 – Netflix Dizisi
4 Ağustos
Lady Tamara – Netflix Dizisi
KAKEGURUI TWIN – Netflix Anime
Super Giant Robot Brothers – Netflix Family
Wedding Season – Netflix Film
5 Ağustos
Carter – Netflix Film
Darlings – Netflix Film
The Informer
Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie – Netflix Film
The Sandman – Netflix Dizisi
Skyfall
6 Ağustos
Reclaim – Netflix Film
7 Ağustos
Riverdale, season 6
8 Ağustos
Code Name: Emperor – Netflix Film
Team Zenko Go, season 2 – Netflix Family
9 Ağustos
I Just Killed My Dad – Netflix Documentary
The Nice Guys
10 Ağustos
Bank Robbers: The Last Great Heist – Netflix Documentary
Heartsong – Netflix Film
Indian Matchmaking, season 2 – Netflix Dizisi
Instant Dream Home – Netflix Dizisi
Iron Chef Brazil – Netflix Dizisi
Locke & Key, season 3 – Netflix Dizisi
School Tales The Dizisi – Netflix Dizisi
11 Ağustos
Dope
DOTA: Dragon's Blood: Book 3 – Netflix Anime
Stay on Board: The Leo Baker Story – Netflix Documentary
12 Ağustos
13: The Musical – Netflix Film
A Model Family – Netflix Dizisi
Day Shift – Netflix Film
Never Have I Ever, season 3 – Netflix Dizisi
15 Ağustos
Ancient Aliens, season 4
Deepa & Anoop – Netflix Family
Learn to Swim
16 Ağustos
Untold: Volume 2 – Netflix Documentary (new episodes weekly)
Untold: The Girlfriend Who Didn't Exist (2 Parts)
17 Ağustos
High Heat – Netflix Dizisi
Junior Baking Show, season 6 – Netflix Dizisi
Look Both Ways – Netflix Film
Royalteen – Netflix Film
Unsuspicious – Netflix Dizisi
18 Ağustos
He-Man and the Masters of the Universe, season 3 – Netflix Family
Inside the Mind of a Cat – Netflix Documentary
Tekken: Bloodline – Netflix Anime
19 Ağustos
The Cuphead Show!, Part 2 – Netflix Family
Echoes – Netflix Dizisi
The Girl in the Mirror (Alma) – Netflix Dizisi
Glow Up, season 4 – Netflix Dizisi
Kleo – Netflix Dizisi
The Next 365 Days – Netflix Film
20 Ağustos
Fullmetal Alchemist The Revenge of Scar – Netflix Film
21 Ağustos
A Cowgirl's Song
22 Ağustos
Chad and JT Go Deep – Netflix Dizisi
Untold: The Rise and Fall of AND1 – Netflix Documentary
24 Ağustos
Lost Ollie – Netflix Dizisi
Mo – Netflix Dizisi
Queer Eye: Brazil – Netflix Dizisi
Running with the Devil: The Wild World of John McAfee – Netflix Documentary
Selling The OC – Netflix Dizisi
Under Fire – Netflix Dizisi
Watch Out, We're Mad – Netflix Film
25 Ağustos
Angry Birds: Summer Madness, season 3 – Netflix Family
History 101, season 2 – Netflix Documentary
Rilakkuma's Theme Park Adventure – Netflix Anime
That's Amor – Netflix Film
26 Ağustos
Disobedience
Drive Hard: The Maloof Way – Netflix Dizisi
Loving Adults – Netflix Film
Ludik – Netflix Dizisi
Me Time – Netflix Film
Seoul Vibe – Netflix Film
27 Ağustos
Under Her Control – Netflix Film
Mighty Express, season 7 – Netflix Family
30 Ağustos
I AM KILLER, season 3 – Netflix Documentary
Untold: Operation Flagrant Foul – Netflix Documentary
31 Ağustos
Club América vs Club América – Netflix Documentary
Family Secrets – Netflix Dizisi
I Came By – Netflix Film
Netflix hakkında
Netflix, Inc., merkezi Kaliforniya'da bulunan Amerikan teknoloji ve medya hizmetleri sağlayıcısı ve yapım şirketi. 1997 yılında Reed Hastings ve Marc Randolph tarafından Kaliforniya'da kuruldu. Şirketin ana faaliyeti, ücretli aboneliğe dayalı video akış hizmetidir. Aboneler, çeşitli film ve dizilerden oluşan kapsamlı bir arşivi internet üzerinden izleyebilir. Bu arşive Netflix yapımı film ve diziler de dahildir. Nisan 2020 itibarıyla Netflix'in dünya genelinde 193 milyon, ABD'de 73 milyon ücretli abonesi bulunmaktadır. Netflix hizmetleri Çin anakarası (yerel kısıtlamalar nedeniyle), İran, Suriye, Kuzey Kore, Rusya (Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle) ve Kırım (ABD'nin yaptırımları nedeniyle) dışında tüm dünyada kullanılabilmektedir. Şirketin Türkiye, ABD, Brezilya, Hollanda, Hindistan, Japonya ve Güney Kore'de ofisleri bulunmaktadır. Netflix, Amerikan Sinema Filmleri Derneği üyesidir. Şirket, dünyanın birçok ülkesinde hem içerik üretimi hem de dağıtımı yapmaktadır.
Netflix'in ilk iş modeli DVD satışı ve kiralama üzerineydi. Ancak şirketin kuruluşundan yaklaşık bir yıl sonra Hastings, posta yoluyla DVD kiralamaya odaklanmak üzere DVD satışlarını durdurdu. 2007'de Netflix, video akış hizmeti aracılığıyla internet üzerinden film izleme olanağı sunmaya başladı, ancak DVD ve Blu-ray kiralama işini de sürdürdü. 2010'da Kanada'ya, ardından Latin Amerika ve Karayipler'e açılarak uluslararası hizmet vermeye başladı. 2013'te House of Cards adlı ilk dizisiyle içerik üretmeye de başladı.
2012'den bu yana Netflix, hem film hem de televizyon dizileri için yapımcı ve dağıtımcı olarak daha aktif bir rol üstlendi. Bunun sonucunda Netflix arşivine birçok "Netflix Orijinal Yapımı" eklendi. Ocak 2016 itibarıyla Netflix 190'dan fazla ülkede faaliyet göstermektedir. Netflix, 2016 yılında 126 orijinal dizi ve film yayımlayarak bu açıdan tüm televizyon kanallarının önüne geçti. 190 ülke için yeni içerik üretme, içerik hakları satın alma ve içeriği çeşitlendirme çalışmaları şirketin büyük miktarlarda borçlanmasına yol açtı: Şirketin 2016'da 16,8 milyar dolar olan borcu Eylül 2017'de 21,9 milyar dolara yükseldi. Ekim 2018'de Netflix, yeni içeriklerin finanse edilmesine yardımcı olmak için 2 milyar dolar daha borç alacağını açıkladı. 10 Temmuz 2020'de Netflix, piyasa değeri bakımından en büyük eğlence/medya şirketi oldu. .
YORUMLAR (0)