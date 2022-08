Netflix Ağustos yayın takvimi | 2022 Netflix Ağustos'ta hangi dizi ve filmler yayınlanacak? Ağustos ayında hangi diziler Netflix'e gelecek?

2022 Netflix Ağustos'ta hangi dizi ve filmler yayınlanacak? Ağustos ayında hangi diziler Netflix'e gelecek? ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix son aylarda abone sayısında bir kayıp olduğunu açıklamıştı. Bu kayıpları telafi etmek isteyen Netflix yeni dizi ve filmleri ekranlara getirmeye devam ediyor. Ağustos ayında da platformda yüzlerce yeni yapım izleyicisi ile buluşacak. Dizilerinin yeni bölümlerini bekleyenler de Ağustos 2022 Netflix yayın takvimini araştırmaya başladı.

Dünyada milyonlarca abonesi bulunan Netflix özellikle pandemi döneminde eve kapananların adeta can sıkıntısını gideren bir araç oldu. Netflix ile dizi ve filmler izleyenler yeni sezonların bir an önce gelmesini bekliyor. Son zamanlarda abone sayında beklenen çıkışı yakalayamayan Netflix rakip şirketler Amazon ve Disney+ ile de rekabete girişti. Netflix üyeleri platforma Ağustos ayında hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağını merakla beklerken Ağustos takvimi belli oldu.

2022 Netflix Ağustos yayın takvimi

Online dizi ve film platformu Netflix Ağuıstos ayında kullanıcılarına sunacağı içerikleri duyurdu. Birbirinden keyifli ve heycanlı içerikler Ağustos'ta milyonlarca kişiye sunulacak.

Netflix Ağustos'ta hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

İşte Netflix'te Ağustos ayında yayına girecek olan diziler ve filmler;

The Sandman / Yayın Tarihi: (05/08/2022)

Locke & Key: 3. Sezon / Yayın Tarihi: (10/08/2022)

Never Have I Ever: 3. Sezon / Yayın Tarihi: (12/08/2022)

Echoes / Yayın Tarihi: (19/08/2022)

Çocuk Oyuncağı / Yayın Tarihi: (24/08/2022)

School Tales The Series / Yayın Tarihi: (10/08/2022)

Gönül / Yayın Tarihi: (10/08/2022)

Day Shift / Yayın Tarihi: (12/08/2022)

Ninja Kaplumbağalar'ın Yükselişi / Yayın Tarihi: (05/08/2022)

Boş Zaman / Yayın Tarihi: (26/08/2022)

Fullmetal Alchemist The Revenge of Scar / Yayın Tarihi: (20/08/2022)

13: Müzikal / Yayın Tarihi: (12/08/2022)

Öyle veya Böyle / Yayın Tarihi: (17/08/2022)

He-Man ve Kâinatın Hâkimleri: 3. Sezon / Yayın Tarihi: (18/08/2022)

The Cuphead Show!: 2. Kısım / Yayın Tarihi: (19/08/2022)

Angry Birds: Yaz Çılgınlığı: 3. Sezon / Yayın Tarihi: (25/08/2022)

Ağaç Şehir / Yayın Tarihi: (01/08/2022)

Ağustos ayında hangi diziler Netflix'e gelecek?

1 Ağustos

28 Days

8 Mile

Above the Rim

The Age of Adaline

Battle: Los Angeles

Bridget Jones's Baby

Bridget Jones's Diary

Constantine

Dinner for Schmucks

Eyes Wide Shut

Ferris Bueller's Day Off

Footloose (2011)

Hardcore Henry

Legends of the Fall

Love & Basketball

Made of Honor

Men in Black

Men in Black 2

Men in Black 3

Miss Congeniality

Monster-in-Law

No Strings Attached

Pawn Stars, season 13

Polly Pocket: Tiny Taste Adventure, season 4: part 2

She's Funny That Way

Space Jam (1996)

Spider-Man

Spider-Man 2

Spider-Man 3

Top Gear, season 29-30

The Town

Woman in Gold

2 Ağustos



Flight

Ricardo Quevedo: Tomorrow Will Be Worse – Netflix Comedy Special

3 Ağustos

Buba – Netflix Film

Clusterf**k: Woodstock ‘99 – Netflix Documentary

Don't Blame Karma – Netflix Film

Good Morning, Verônica, season 2 – Netflix Dizisi

4 Ağustos

Lady Tamara – Netflix Dizisi

KAKEGURUI TWIN – Netflix Anime

Super Giant Robot Brothers – Netflix Family

Wedding Season – Netflix Film

5 Ağustos

Carter – Netflix Film

Darlings – Netflix Film

The Informer

Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie – Netflix Film

The Sandman – Netflix Dizisi

Skyfall

6 Ağustos

Reclaim – Netflix Film

7 Ağustos

Riverdale, season 6

8 Ağustos

Code Name: Emperor – Netflix Film

Team Zenko Go, season 2 – Netflix Family

9 Ağustos

I Just Killed My Dad – Netflix Documentary

The Nice Guys

10 Ağustos

Bank Robbers: The Last Great Heist – Netflix Documentary

Heartsong – Netflix Film

Indian Matchmaking, season 2 – Netflix Dizisi

Instant Dream Home – Netflix Dizisi

Iron Chef Brazil – Netflix Dizisi

Locke & Key, season 3 – Netflix Dizisi

School Tales The Dizisi – Netflix Dizisi

11 Ağustos

Dope

DOTA: Dragon's Blood: Book 3 – Netflix Anime

Stay on Board: The Leo Baker Story – Netflix Documentary

12 Ağustos

13: The Musical – Netflix Film

A Model Family – Netflix Dizisi

Day Shift – Netflix Film

Never Have I Ever, season 3 – Netflix Dizisi

15 Ağustos

Ancient Aliens, season 4

Deepa & Anoop – Netflix Family

Learn to Swim

16 Ağustos

Untold: Volume 2 – Netflix Documentary (new episodes weekly)

Untold: The Girlfriend Who Didn't Exist (2 Parts)

17 Ağustos

High Heat – Netflix Dizisi

Junior Baking Show, season 6 – Netflix Dizisi

Look Both Ways – Netflix Film

Royalteen – Netflix Film

Unsuspicious – Netflix Dizisi

18 Ağustos

He-Man and the Masters of the Universe, season 3 – Netflix Family

Inside the Mind of a Cat – Netflix Documentary

Tekken: Bloodline – Netflix Anime

19 Ağustos

The Cuphead Show!, Part 2 – Netflix Family

Echoes – Netflix Dizisi

The Girl in the Mirror (Alma) – Netflix Dizisi

Glow Up, season 4 – Netflix Dizisi

Kleo – Netflix Dizisi

The Next 365 Days – Netflix Film

20 Ağustos

Fullmetal Alchemist The Revenge of Scar – Netflix Film

21 Ağustos

A Cowgirl's Song

22 Ağustos

Chad and JT Go Deep – Netflix Dizisi

Untold: The Rise and Fall of AND1 – Netflix Documentary

24 Ağustos

Lost Ollie – Netflix Dizisi

Mo – Netflix Dizisi

Queer Eye: Brazil – Netflix Dizisi

Running with the Devil: The Wild World of John McAfee – Netflix Documentary

Selling The OC – Netflix Dizisi

Under Fire – Netflix Dizisi

Watch Out, We're Mad – Netflix Film

25 Ağustos

Angry Birds: Summer Madness, season 3 – Netflix Family

History 101, season 2 – Netflix Documentary

Rilakkuma's Theme Park Adventure – Netflix Anime

That's Amor – Netflix Film

26 Ağustos

Disobedience

Drive Hard: The Maloof Way – Netflix Dizisi

Loving Adults – Netflix Film

Ludik – Netflix Dizisi

Me Time – Netflix Film

Seoul Vibe – Netflix Film

27 Ağustos

Under Her Control – Netflix Film

Mighty Express, season 7 – Netflix Family

30 Ağustos

I AM KILLER, season 3 – Netflix Documentary

Untold: Operation Flagrant Foul – Netflix Documentary

31 Ağustos

Club América vs Club América – Netflix Documentary

Family Secrets – Netflix Dizisi

I Came By – Netflix Film

Netflix hakkında

Netflix, Inc., merkezi Kaliforniya'da bulunan Amerikan teknoloji ve medya hizmetleri sağlayıcısı ve yapım şirketi. 1997 yılında Reed Hastings ve Marc Randolph tarafından Kaliforniya'da kuruldu. Şirketin ana faaliyeti, ücretli aboneliğe dayalı video akış hizmetidir. Aboneler, çeşitli film ve dizilerden oluşan kapsamlı bir arşivi internet üzerinden izleyebilir. Bu arşive Netflix yapımı film ve diziler de dahildir. Nisan 2020 itibarıyla Netflix'in dünya genelinde 193 milyon, ABD'de 73 milyon ücretli abonesi bulunmaktadır. Netflix hizmetleri Çin anakarası (yerel kısıtlamalar nedeniyle), İran, Suriye, Kuzey Kore, Rusya (Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle) ve Kırım (ABD'nin yaptırımları nedeniyle) dışında tüm dünyada kullanılabilmektedir. Şirketin Türkiye, ABD, Brezilya, Hollanda, Hindistan, Japonya ve Güney Kore'de ofisleri bulunmaktadır. Netflix, Amerikan Sinema Filmleri Derneği üyesidir. Şirket, dünyanın birçok ülkesinde hem içerik üretimi hem de dağıtımı yapmaktadır.

Netflix'in ilk iş modeli DVD satışı ve kiralama üzerineydi. Ancak şirketin kuruluşundan yaklaşık bir yıl sonra Hastings, posta yoluyla DVD kiralamaya odaklanmak üzere DVD satışlarını durdurdu. 2007'de Netflix, video akış hizmeti aracılığıyla internet üzerinden film izleme olanağı sunmaya başladı, ancak DVD ve Blu-ray kiralama işini de sürdürdü. 2010'da Kanada'ya, ardından Latin Amerika ve Karayipler'e açılarak uluslararası hizmet vermeye başladı. 2013'te House of Cards adlı ilk dizisiyle içerik üretmeye de başladı.

2012'den bu yana Netflix, hem film hem de televizyon dizileri için yapımcı ve dağıtımcı olarak daha aktif bir rol üstlendi. Bunun sonucunda Netflix arşivine birçok "Netflix Orijinal Yapımı" eklendi. Ocak 2016 itibarıyla Netflix 190'dan fazla ülkede faaliyet göstermektedir. Netflix, 2016 yılında 126 orijinal dizi ve film yayımlayarak bu açıdan tüm televizyon kanallarının önüne geçti. 190 ülke için yeni içerik üretme, içerik hakları satın alma ve içeriği çeşitlendirme çalışmaları şirketin büyük miktarlarda borçlanmasına yol açtı: Şirketin 2016'da 16,8 milyar dolar olan borcu Eylül 2017'de 21,9 milyar dolara yükseldi. Ekim 2018'de Netflix, yeni içeriklerin finanse edilmesine yardımcı olmak için 2 milyar dolar daha borç alacağını açıkladı. 10 Temmuz 2020'de Netflix, piyasa değeri bakımından en büyük eğlence/medya şirketi oldu. .