2022 KPSS maratonu 31 Temmuz Pazar günü yapılacak Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları ile başlıyor. KPSS'ye girecek olan adaylar sınavda hangi eşyaların yasak olduğunu araştırıyor. Kol saati KPSS'de yasak mı? KPSS'ye kol saati ile girilir mi? KPSS sınavında kol saati serbest mi? soruları sıkça sorulmaya başlandı.

KPSS sınavına sayılı saatler kala sınav için evden çıkmak üzere olan adaylar kol saati ile sınava girilip girilmeyeceğini merak ediyor. Bilindiği üzere ÖSYM sınavlarında pek çok araç gereç yasak durumda. Sınavlara kalem ve silgi ile girilmesi bile yasak. Peki analog kol saati ile sınava girilir mi?

Kol saati KPSS'de yasak mı?

KPSS sınavında yasaklı olan araç gereçler arasında kol saati de yer alıyor. Kol saati ile KPSS sınavına giriş yasaktır.

KPSS'ye kol saati ile girilir mi?

KPSS kılavuzunda yer alan bilgiye göre sınavda yasak olan araçlar arasında "her türlü saat" tanımı kullanılmış durumda. Buna göre ister dijital ister analog her türlü kol saati KPSS sınavında yasak.

KPSS sınavında kol saati serbest mi?

İster analog olsun ister dijital olsun her türlü saatin sınav salonlarına sokulması yasaktır. Sınav salonlarında duvar saati bulunuacak ve adaylar süreyi buradan kontrol edebilecek.

KPSS sınavında hangi araç gereçker yasak?

Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla, cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

KPSS sınavında kalem silgi yasak mı?

Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla KPSS sınavına girişler yasak.