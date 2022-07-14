Türk okçularından tarihi başarı! 59 madalya kazandılar

Bu yıl katıldıkları uluslararası organizasyonlarda şu ana kadar 59 madalya kazanarak dünya sıralamasında ilk 8'e girmeyi başaran Türk okçular, 18 Temmuz'da başlayacak Dünya Kupası'nın 4. ve son ayağında da hedefleri 12'den vurmak için çalışıyor.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan milli okçular, kazandıkları madalyaların moraliyle hazırlıklarını sürdürüyor.

Kampta AA muhabirine açıklamalarda bulunan Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, 2016-2021 yıllarında yaptıkları tüm çalışmaların karşılığını, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Mete Gazoz'un kazandığı altın madalyayla aldıklarını söyledi.

Bu seneyi, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları öncesinde bir geçiş dönemi olarak gördüklerini belirten Ergin, 2022'yi oyuncuların eksiklerini tespit etme ve olimpiyat hazırlıklarını başlatma yılı olarak değerlendireceklerini dile getirdi.

Ergin, geçiş yılında dahi sporcularının çok iyi performans gösterdiğini vurgulayarak, "Ekimde başlayan hazırlık sürecimiz, temmuzda sporcularımızın performanslarında en yüksek noktaya ulaşmalarını sağladı. Sporcularımız, katıldıkları tüm turnuvalarda kazandıkları madalyalarla hazırlık sürecinin karşılığını veriyor. 2022'de uluslararası müsabakalarda 59 madalyaya ulaştık." diye konuştu.

Akdeniz Oyunları'nda tarihi başarı

Son olarak katıldıkları Akdeniz Oyunları'nda klasik yay kadınlar ve ilk kez düzenlenen karışık takım yarışmalarında altın, klasik yay erkeklerde ise bronz madalya kazandıklarını hatırlatan Ergin, "Okçuluk branşında Akdeniz Oyunları'nda bugüne kadarki en yüksek madalya sayısına ulaşarak, ülke olarak birinci sırada tamamladık." ifadelerini kullandı.

Ergin, 18 Temmuz'da Kolombiya'nın Medellin kentinde başlayacak Dünya Kupası'nın 4. ve son ayağına katılacaklarını belirterek, bu yarışmaların olimpiyat oyunlarına puan verdiği için önemli olduğunu ifade etti.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları için milli takımların dünya sıralamasında yukarıya tırmanmasını istediklerini anlatan Ergin, şunları söyledi:

"Hem erkek hem kadın takımımız dünya sıralamasında ilk 8'e girmiş durumda. Kolombiya'da hedefimiz, hem erkek hem de kadın takımlarımızın elde edeceği sonuçlarla dünya sıralamasında tırmanmaya devam etmesi olacak. Önümüzdeki iki yıldaki dünya kupalarını hedeflediğimiz gibi geçirebilirsek, Paris Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi 6 sporcuyla temsil etme hakkı kazanacağız. Bunun için çok değer verdiğimiz bir yarışma." AA .