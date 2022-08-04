Gerçek aşure malzemeleri | Aşure malzemeleri 41 çeşit nelerdir? Aşureye farklı hangi malzemeler eklenir?

Gerçek aşure malzemeleri | Aşure ayı içinde en sık araştırılan konulardan biri 'aşure malzemeleri hangileri?' oluyor. En güzel aşureyi yapmak için tarifler araştırılıyor. Peki ama aşurenin içerisine hangi malzemeler eklenir? Aşure 41 malzemeli olmak zorunda mı, 12 malzemeyle yapılır mı? İşte yanıtı...

Aşure ayı içinde en sık araştırılan konulardan biri 'aşure malzemeleri hangileri?' oluyor. En güzel aşureyi yapmak için tarifler araştırılıyor. Peki ama aşurenin içerisine hangi malzemeler eklenir? Aşure 41 malzemeli olmak zorunda mı, 12 malzemeyle yapılır mı? İşte yanıtı...

Gerçek aşure malzemeleri

Aşure, Hicri takvime göre Muharrem ayının onuncu günü yapılan tatlıdır. İslami inanca göre Muharrem ayının onuncu günü, Nuh peygamber Büyük Tufan'dan sonra karaya ayak bastığında, elinde kalan son malzemelerle bu tatlıyı yapmıştır. Temel olarak su, buğday, nohut, toz şeker, fasulye, pirinç kullanılarak yapılır.

Dolayısıyla aynı doğrultuda, malzemelerde fazlaya kaçmadan, temel malzemelerle de aşure yapılabilir.

Aşure malzemeleri 41 çeşit nelerdir?

Aşure malzemelerini yukarıda belirtildiği gibi az malzemeyle yapabilirsiniz. 41 malzemeli aşure için;

buğday, kuru fasulye, nohut, pirinç, kırmızı mercimek, bakla içi, darı tanesi, ceviz içi, yer fıstığı, fındık, badem, çam fıstığı, şam fıstığı,esmer susam, ayçekirdeği içi, kabak çekirdeği içi, kuru üzüm, kuşüzümü, dut kurusu, kayısı kurusu, kuru incir, hurma, portakal, elma, limon, mandalina, kamkat, nar, karanfil, hindistan cevizi, tane karabiber, tarçın, vanilya çubuğu, haşhaş tohumu, muskat, kimyon, zencefil, toz şeker, deniz tuzu, bal, süt, gül suyu, içme suyu kullanılır.

13 malzemeli aşure tarifi

2 su bardağı aşurelik buğday (2 litre kadar suda haşlayın)

2 yemek kaşığı pirinç

2 su bardağı haşlanmış nohut

2 su bardağı haşlanmış fasulye

150 gram kuru kayısı

150 gram kuru incir

150 gram kuru üzüm

Yarım su bardağı fındık

4 litre sıcak su

1 tatlı kaşığı karanfil

1,5 su bardağı süt

3 su bardağı toz şeker

1 tutam tuz

Tam kıvamında aşure tarifi

Dilerseniz çeşit artırmak adına birer tutam farklı bakliyatlardan -tadını değiştirmeyecek kadar- ekleme yapabilirsiniz.

Geceden aşurelik buğday, fasulye, nohut ve pirinci ıslatırsanız daha kısa sürede pişireceğiniz için, ıslatmayı ihmal etmeyin.

Tüm kuru meyveler için ön hazırlık aşaması olarak kaynatma işlemini uygulayıp haşlayın. Aynı işlemleri bakliyatlar için de uygulayın ve hepsinin pişme kıvamını aynı şekilde tutturmaya özen gösterin.

Aşureyi yapacağınız kaba buğdayları alıp su ile kaynatın. Sonrasında sırasıyla bakliyatları ekleyip harmanlanmasını için, dağıtmadan haşlayın.

Kaynamaya başladıktan sonra sütü ve şekeri ilave edin. Son olarak meyveleri içerisine koyup karıştırın. Ocağı kapattıktan sonra fındıkları ekleyin. Eğer ceviz atacaksanız, soğuduktan sonra ilave etmeye çalışın. Aksi halde kararmaya sebebiyet verir.