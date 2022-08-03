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TIMETURK / KADIN & AİLE / Ev yapımı taze fasulye tarifi | En lezzetli yeşil fasulye nasıl yapılır? Taze fasulye malzemeleri

Ev yapımı taze fasulye tarifi | En lezzetli yeşil fasulye nasıl yapılır? Taze fasulye malzemeleri

Ev yapımı taze fasulye tarifi | En kolay en lezzetli tarif fasulye tarifi sizler için derledik. Kolay olmasının yanı sıra lezzetli olması ile daha sevilen bu tarifi mutlaka denemelisiniz. En lezzetli yeşil fasulye nasıl yapılır? İşte püf noktaları ile birlikte taze fasulye malzemeleri ve yapımı...

3 Saat Önce
2022-08-03 13:28:12
Ev yapımı taze fasulye tarifi | En lezzetli yeşil fasulye nasıl yapılır? Taze fasulye malzemeleri

En kolay en lezzetli tarif fasulye tarifi sizler için derledik. Kolay olmasının yanı sıra lezzetli olması ile daha sevilen bu tarifi mutlaka denemelisiniz. En lezzetli yeşil fasulye nasıl yapılır? İşte püf noktaları ile birlikte taze fasulye malzemeleri ve yapımı...

Taze fasulye malzemeleri

1/2 kilogram taze fasulye

2 adet orta boy domates

1 tatlı kaşığı salça

2 adet orta boy soğan

1,5 çay kaşığı toz şeker

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatl kaşığı tuz

1,5 su bardağı su

Ev yapımı taze fasulye yapımı

En lezzetli yeşil fasulye nasıl yapılır? Öncelikle soğanları ve domatesleri küp küp doğrayıp kenara alın.

Derin bir tencerenin içerisine yağı alıp soğanları kavurun. Daha sonra üzerine domatesleri ilave edip iyice kendinden geçmesini sağlayın. Üzerine salça ilave edip kavurun.

Son olarak kılçığı temizlenmiş ve dilimlenmiş fasulyeleri üzerine ilave edin. Bir iki tür kavurduktan sonra üzerine tuzunu, şekerini ve suyunu koyun.

Kapağı kapalı vaziyette iyice pişmesini sağlayın. Dilerseniz düdüklü tencerede kullanabilirsiniz.

Pişip ilk sıcağı çıktıktan sonra servis edin afiyet olsun...

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