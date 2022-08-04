Ete yüzde 25 indirim mi geldi? Dana kıyma, kuşbaşı ne kadar? Et ve Süt Kurumu'nda 1 kilo (kg) kıyma kaç TL oldu? Kırmızı et (dana) beyaz ete indirim var mı? Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle en çok fiyatı artan ürünlerin başında et ve et ürünleri geliyor. Son zamlarla birlikte vatandaşların evine et götürmesi daha da zorlaştı. Et ve Süt Kurumu'ndan gelen yüzde 25 indirim duyurusu ise vatandaşları sevindirdi. Peki indirim dana kıyma, kuşbaşı ve beyaz et ve kırmızı ette geçerli mi?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den gelen son dakika açıklması vatandaşları sevindirdi. Kirişci Et ve Süt Kurumu'nda indirim olacağını belirtti. Yaşanan gelişemelerden sonra vatandaşlar yüzde 25 indirimin hangi ürünlerde geçerli olup olmadığını araştırmaya başladı. Ete yüzde 25 indirim mi geldi? Dana kıyma, kuşbaşı ne kadar? 1 kilo (kg) kıyma kaç TL oldu? Kırmızı et (dana) beyaz ete indirim var mı? soruları oldukça fazla sorulmaya başlandı.

Ete yüzde 25 indirim mi geldi?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Et ve Süt Kurumu'nda kırmızı et grubunda kuzu etinde yüzde 25 indirim yapılacağını açıkladı.

Dana kıyma, kuşbaşı ne kadar?

Dana kıyma ve dana kuşbaşı fiyatlarında bir değişiklik olması beklenmiyor. Yapılan indirim dana eti, dana kıma, dana kuşbaşı ürünlerinde geçerli olmayacak. indirim kuzu eti fiyatlarında olacak.

Kırmızı et (dana) beyaz ete indirim var mı?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Et ve Süt Kurumu olarak kuzu eti fiyatıyla ilgili yüzde 25'lik bir indirim yapacağız. Kış aylarına girerken meyve sebze fiyatlarındaki artışı önlemek adına sera üretim alanlarımızı artırmak istiyoruz." dedi.

Et ve Süt Kurumu nedir?

Et ve Süt Kurumu , merkezi Ankara'da bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı resmî bir kurumdur.

Türkiye'de hayvancılık ve balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla Et ve Balık Kurumu adıyla 1 Ekim 1952 tarihinde oluşturulan kurum, ilk etkinliğini 1953 yılında çalışmaya başlayan Erzurum Et Kombinası ile gerçekleştirmiştir. Kuruluş sermayesi 40 milyon lira (1952) olarak belirlenen Et ve Balık Kurumu, sayıları 30'un üstüne çıkan çeşitli üretim kuruluşlarıyla Türkiye'deki en büyük et üretim kuruluşu haline gelmiş, 1993 yılında alınan özelleştirme kararı sonucunda "Et ve Balık Ürünleri A.Ş." hâline dönüştürülmüşse de 26 Ağustos 2005 tarihinde bu karardan geri dönülerek eski statüsüne kavuşturulmuştur. Bu geçen süreç içinde kuruma bağlı üç iş yeri kapatılmış, beş iş yeri Jandarma Genel Komutanlığı, 19 Mayıs Üniversitesi ve iki belediyeye devredilmiş, 18 iş yeri satılarak özelleştirilmiş, kurumun çalışan 8 iş yeri kalmış bulunmaktadır.

Et ve Balık Kurumu; canlı hayvan satın alıp, kesim sonrası bunları işleyerek satışa hazır hâle getirmekte ve piyasaya sunmaktadır. Günlük 320, yıllık 80.000 ton üzerinde et üretim kapasitesi bulunan E.B.K., kapasitesinin yaklaşık dörtte birini değerlendirebilmektedir. 1992 yılında toplam 6086 olan personel sayısı, 2004 yılı sonunda 1184 olarak belirlenmiştir.