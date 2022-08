Ete yüzde 25 indirim mi geldi? Dana kıyma, kuşbaşı ne kadar? 1 kilo (kg) kıyma kaç TL oldu? Kırmızı et (dana) beyaz ete indirim var mı?

Ete yüzde 25 indirim mi geldi? Dana kıyma, kuşbaşı ne kadar? Et ve Süt Kurumu'nda 1 kilo (kg) kıyma kaç TL oldu? Kırmızı et (dana) beyaz ete indirim var mı? Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle en çok fiyatı artan ürünlerin başında et ve et ürünleri geliyor. Son zamlarla birlikte vatandaşların evine et götürmesi daha da zorlaştı. Et ve Süt Kurumu'ndan gelen yüzde 25 indirim duyurusu ise vatandaşları sevindirdi. Peki indirim dana kıyma, kuşbaşı ve beyaz et ve kırmızı ette geçerli mi?