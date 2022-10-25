'Türkiye ile görüşmek için resmen yalvardık'

Yunanistan'ın eski Büyükelçisi Aifantis, Türkiye'yle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Aifantis, 2019'da eski Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla görüşmek için resmen yalvardığını söyledi.

Eski Büyükelçi, 2019'da Türkiye ile ilgili geçmişte yaşanmış bir olayı anlatırken "Türkiye'ye resmen yalvardık" dedi.

Yunanistan'da yayın yapan Girit TV'ye konuşan Yunanistan'ın Finlandiya Fahri Büyükelçisi Georgios Aifants Dışişleri Bakanlığı görevlerine ilişkin anılarını anlattı.

"TÜRKİYE'YE KARŞI DİLENCİ OLUYORUZ"

Aifants, Avrupa Konseyi zirvesi sırasında dönemin Dışişleri Bakanı Giorgos Katrougalos ile beraber Helsinki'de yaşadıkları bir anıyı aktardı. Amaçlarının Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşmek olduğunu söyleyen Aifants, Katrougalos'un Çavuşoğlu'yla görüşmek için resmen ona yalvardığını söyledi.

Çavuşoğlu'nun "hayır" cevabı vermesine rağmen Katrougalos'un vazgeçmediği paylaşıldı. Aifants, uzun uğraşlar sonucu Çavuşoğlu'nun akşam saat 10'a randevu verdiğini belirtti. Büyükelçisi, Katrougalos'un görüşme fırsatı için hazırda beklediğinin altını çizdi.

Aifants, olayın diplomasiden uzak olduğunu söyledi. Bakan Katrougalos'un 2019'daki seçimlere zarar verilmemesi için yalvarmaya gittiğinin üzerinde durdu. Özeleştiri yapmaktan geri durmayan Aifants, "Türkiye'ye karşı dilenci oluyoruz" ifadesini kullandı.

CNNTürk