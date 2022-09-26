Gelecek Partisi: Kürdistan Bölgesel Yönetimi bayrağı niye suç olsun?

Gelecek Partisi Genel Sekreteri Cemalettin Torun, 'Kürdistan Bölge Yönetimi Irak’ın anayasal bir parçasıdır. Oradan yetkililer geldiğinde önünde fotoğraf çektirilen bayrak niye suç olsun?' dedi.

Amedspor-Bursaspor maçındaki görüntülere ilişkin soruşturma başlatılmasına eski milletvekili ve Gelecek Partisi Genel Sekreteri Cemalettin Kani Torun'dan tepki geldi.

Sosyal medya hesabından İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma açıklamasının fotoğrafını alıntılayan Gelecek Partisi Genel Sekreteri Torun, “Kürdistan Bölge Yönetimi Irak'ın anayasal bir parçasıdır. Oradan yetkililer geldiğinde önünde fotoğraf çektirilen bayrak niye suç olsun? Nahçıvan bayrağı açıldığında provokasyon olmuyorsa burada da olmaz. Vatandaşlarımızın akrabaları kardeş topluluklardır" açıklamasını yaptı.