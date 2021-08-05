Fırında sütlü ve baharatlı patates kızartması tarifi
Patates mutfaklarda sıklıkla kullandığımız sebzelerden biridir. Birçok yemeğe dahil olarak yemeğin lezzetini artırması ile bilinen patates, tek başına da tüketilmektedir. Bu sebeple oldukça sık tüketilen patates, kızartma, haşlama ve fırınlama gibi işlemlerden geçerek soframıza gelebilmektedir. Patates ile yapılabilen yemeklerden biri de fırında sütlü ve baharatlı patates kızartmasıdır. Peki fırında sütlü patates nasıl yapılır? Fırında baharatlı patates yaparken kullanılan malzemeler nelerdir? Fırında sütlü ve baharatlı patates kızartması yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Fırında sütlü ve baharatlı patates kızartması hangi yemeklerle birlikte yenir?
2021-08-05 08:57:33
Sofralarımızın vazgeçilmez sebzelerinden bir olan patates, girdiği her yemeğe eşsiz bir lezzet katmaktadır. Kavurma, haşlama, kızartma, fırınlama ve közleme yapılarak tüketilebilen patates, birçok mezede de kullanılabilmektedir. Türlü türlü çeşidi olan patateslerin kullanıldığı yemeklerden biride fırında sütlü ve baharatlı patates kızartmasıdır. Yapımı oldukça kolay olan fırında sütlü ve baharatlı patates kızartması, birlikte servis edildiği yemeğe oldukça güzel bir tad katmaktadır. İşte tüm detayları ile lezzetli bir fırında sütlü ve baharatlı patates kızartması tarifi…
Fırında sütlü ve baharatlı patates kızartması nasıl yapılır?
Fırında sütlü ve baharatlı patates kızartması hazırlayabilmek için işe öncelikle gerekli olan malzemeleri hazırlamakla başlıyoruz.
Fırında sütlü ve baharatlı patates kızartması için gerekli olan malzemeler şöyledir;
3 adet büyük boy patates
1,5 su bardağı süt
3/4 çay bardağı zeytinyağı
1 çay kaşığı kekik
1 dal biberiye
4 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı karabiber
1 yemek kaşığı tereyağı
Fırında sütlü ve baharatlı patates kızartması tarifi
Fırında sütlü ve baharatlı patates kızartmasına yapmaya öncelikle 3 adet büyük boy patateslerimizi soyarak başlıyoruz. Patateslerimizi soyduktan sonra her birini orta kalınlıkta kesiyoruz.
Daha sonra dilimlediğimiz patatesleri bir kabın içerisine koyuyoruz ve üzerine 3/4 çay bardağı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz ve karabiber, 4 diş rendelenmiş sarımsak ve kalan diğer baharatları da ilave ederek işlemi tamamlıyoruz.
Karışımımızı önceden içerisini tereyağ ile yağladığımız fırın tepsimize ilave ediyoruz.
Ardından tepsimizi, önceden 180 derecede ısıtmış olduğumuz fırınımıza ilave ediyoruz. 10 dakika boyunca pişmeye bıraktığımız patateslerimizi, 10 dakikanın sonunda alarak üzerine 1,5 su bardağı süt ilave ediyoruz.
Sütü ilave ettikten sonra tepsimizi tekrar fırına atıyoruz.
Bu süreçten sonra yaklaşık 30-35 dakika boyunca fırında kalacak patateslerimizin üzerinin kızarmasıyla fırından alıyoruz.
Dilimleyerek sıcak olarak servis edilmesi tavsiye edilmektedir.
Fırında sütlü ve baharatlı patates kızartması için püf noktaları nelerdir?
Fırında sütlü ve baharatlı patates kızartması hazırlarken dikkat edilmesi gerekilen en önemli husus patateslerin kesim biçimidir. Eğer patatesler çok ince kesilirse, daha kolay pişip kıtır bir halde olabilirler. Bu sebeple patatesleri orta kalınlıkta kesmek, patatesin daha yumuşak ve lezzetli olmasını sağlayacaktır.
Bunun yanı sıra pişirme esnasında, bitim beş dakika kala tepsi fırından alınarak üzerine kaşar veyahut cheddar peyniri ilave edilerek lezzeti arttırılabilir.
Fırında sütlü ve baharatlı patates kızartması hangi yemeklerle birlikte yenir?
Fırında sütlü ve baharatlı patates kızartması birçok yemekle tüketilmektedir. Bu yemekler şöyledir;
Tepsi kebabı
Misket köfte
Çoban Böreği
Tavuk kapama
Beykoz kebabı
Mantar güveç
Tas kebabı
Köfte
Konak kebabı
Tavuk sote
Çanak köfte
Fırında kavurma
Fırında köfte
Rosto köfte
Kremalı mantarlı bonfile
Fırında tavuk sote
Tart kalıbında patates salatası
Fırında tavuk
Fırında tavuk şnitzel
Tencerede et yemeği
Volovan
Mısır gevrekli tavuk şnitzel
Salçalı antrikot
Ispanaklı graten
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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