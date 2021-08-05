Patates mutfaklarda sıklıkla kullandığımız sebzelerden biridir. Birçok yemeğe dahil olarak yemeğin lezzetini artırması ile bilinen patates, tek başına da tüketilmektedir. Bu sebeple oldukça sık tüketilen patates, kızartma, haşlama ve fırınlama gibi işlemlerden geçerek soframıza gelebilmektedir. Patates ile yapılabilen yemeklerden biri de fırında sütlü ve baharatlı patates kızartmasıdır. Peki fırında sütlü patates nasıl yapılır? Fırında baharatlı patates yaparken kullanılan malzemeler nelerdir? Fırında sütlü ve baharatlı patates kızartması yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Fırında sütlü ve baharatlı patates kızartması hangi yemeklerle birlikte yenir?

Sofralarımızın vazgeçilmez sebzelerinden bir olan patates, girdiği her yemeğe eşsiz bir lezzet katmaktadır. Kavurma, haşlama, kızartma, fırınlama ve közleme yapılarak tüketilebilen patates, birçok mezede de kullanılabilmektedir. Türlü türlü çeşidi olan patateslerin kullanıldığı yemeklerden biride fırında sütlü ve baharatlı patates kızartmasıdır. Yapımı oldukça kolay olan fırında sütlü ve baharatlı patates kızartması, birlikte servis edildiği yemeğe oldukça güzel bir tad katmaktadır. İşte tüm detayları ile lezzetli bir fırında sütlü ve baharatlı patates kızartması tarifi…

Fırında sütlü ve baharatlı patates kızartması nasıl yapılır?

Fırında sütlü ve baharatlı patates kızartması hazırlayabilmek için işe öncelikle gerekli olan malzemeleri hazırlamakla başlıyoruz.

Fırında sütlü ve baharatlı patates kızartması için gerekli olan malzemeler şöyledir;

3 adet büyük boy patates

1,5 su bardağı süt

3/4 çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı kekik

1 dal biberiye

4 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı tereyağı

Fırında sütlü ve baharatlı patates kızartması tarifi

Fırında sütlü ve baharatlı patates kızartmasına yapmaya öncelikle 3 adet büyük boy patateslerimizi soyarak başlıyoruz. Patateslerimizi soyduktan sonra her birini orta kalınlıkta kesiyoruz.

Daha sonra dilimlediğimiz patatesleri bir kabın içerisine koyuyoruz ve üzerine 3/4 çay bardağı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz ve karabiber, 4 diş rendelenmiş sarımsak ve kalan diğer baharatları da ilave ederek işlemi tamamlıyoruz.

Karışımımızı önceden içerisini tereyağ ile yağladığımız fırın tepsimize ilave ediyoruz.

Ardından tepsimizi, önceden 180 derecede ısıtmış olduğumuz fırınımıza ilave ediyoruz. 10 dakika boyunca pişmeye bıraktığımız patateslerimizi, 10 dakikanın sonunda alarak üzerine 1,5 su bardağı süt ilave ediyoruz.

Sütü ilave ettikten sonra tepsimizi tekrar fırına atıyoruz.

Bu süreçten sonra yaklaşık 30-35 dakika boyunca fırında kalacak patateslerimizin üzerinin kızarmasıyla fırından alıyoruz.

Dilimleyerek sıcak olarak servis edilmesi tavsiye edilmektedir.

Fırında sütlü ve baharatlı patates kızartması için püf noktaları nelerdir?

Fırında sütlü ve baharatlı patates kızartması hazırlarken dikkat edilmesi gerekilen en önemli husus patateslerin kesim biçimidir. Eğer patatesler çok ince kesilirse, daha kolay pişip kıtır bir halde olabilirler. Bu sebeple patatesleri orta kalınlıkta kesmek, patatesin daha yumuşak ve lezzetli olmasını sağlayacaktır.

Bunun yanı sıra pişirme esnasında, bitim beş dakika kala tepsi fırından alınarak üzerine kaşar veyahut cheddar peyniri ilave edilerek lezzeti arttırılabilir.

Fırında sütlü ve baharatlı patates kızartması hangi yemeklerle birlikte yenir?

Fırında sütlü ve baharatlı patates kızartması birçok yemekle tüketilmektedir. Bu yemekler şöyledir;

Tepsi kebabı

Misket köfte

Çoban Böreği

Tavuk kapama

Beykoz kebabı

Mantar güveç

Tas kebabı

Köfte

Konak kebabı

Tavuk sote

Çanak köfte

Fırında kavurma

Fırında köfte

Rosto köfte

Kremalı mantarlı bonfile

Fırında tavuk sote

Tart kalıbında patates salatası

Fırında tavuk

Fırında tavuk şnitzel

Tencerede et yemeği

Volovan

Mısır gevrekli tavuk şnitzel

Salçalı antrikot

Ispanaklı graten

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.