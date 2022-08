House of the Dragon 2. bölüm | House of the Dragon 2. bölüm ne zaman çıkacak? House of the Dragon 2. bölüm yayınlandı mı? Game of Thrones tutkunlarının merakla beklediği devam dizisi House of the Dragon ilk bölümü ile HBO'da yayınlandı. Dizi 1. bölümü ile izlenme rekorları kırdı. Ülkemizde de hatrı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan House of the Dragon'un 2. bölümü heyecanla beklenmeye başlandı. Peki Game of Thrones House of the Dragon 2. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Dünyanın en çok izlenen ve hayran kitlesinin en yoğun olduğu Game of Thrones dizisi geçtiğimiz yıllarda final yaparak izleyicilerine veda etmişti. Dizinin bitişi ile bu serüveinin sona ermediği açıklamaları yapımcılar tarafından peş peşe geldi. Game of Thrones dizisinin devamı olan House of the Dragon bundan 2 yıl önce dyurulmuştu. Yıllar süren beklemenin ardından dizinin ilk bölümü 21 Ağustos Pazar günü ABD'de yayınlandı. Dizi HBO Max'te 10 milyondan fazla kişi tarafından izlendi ve olumlu geri dönüşler aldı.

House of the Dragon 2. bölüm ne zaman?

House of the Dragon dizisinin bölümleri haftalık olarak yayınlanacak. İlk bölümün ardından 2. bölüm ise sabırsızlıkla beklenmeye başlandı. Dünya genelinde en çok izlenen dizilerden biri olması beklenen House of the Dragon dizisinin 2. bölümü 28 Ağustos'ta ABD'de yayınlanacak. Ülkemizde ise 29 Ağustos günü dizinin 2. bölümü yayınlanacak.

House of the Dragon 2. bölüm yayınlandı mı?

Game of Thrones tutkunlarının merakla beklediği yeni dizi House of the Dragon'un ikinci bölümü henüz yayınlanmadı. Aşağıda yer alan bölümler ve yayın tarihlerine bakarak House of the Dragon dizisi bölümlerinin ne zaman gösterime gireceği hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

House of the Dragon 2. bölüm ne zaman çıkacak?

House of the Dragon dizisinin bölümleri haftalık olarak yayınlanıyor. Dizinin yeni bölümleri 1 hafta ara ile yayına girecek. İşte Game of Thrones House of the Dragon dizisi bölümleri ve çıkış tarihleri;

1. Sezon 1 Bölüm 21 Ağustos 2022

1. Sezon 2. Bölüm 28 Ağustos 2022

1. Sezon 3. Bölüm 4 Eylül 2022

1. Sezon 4. Bölüm 11 Eylül 2022

1. Sezon 5. Bölüm 18 Eylül 2022

1. Sezon 6. Bölüm 25 Eylül 2022

1. Sezon 7. Bölüm 2 Ekim 2022

1. Sezon 8. Bölüm 9 Ekim 2022

1. Sezon 9. Bölüm 16 Ekim 2022

1. Sezon 10. Bölüm 23 Ekim 2022

House of the Dragon konusu nedir?

House of the Dragon dizisi Game of Thrones olaylarından yaklaşık 200 yıl önce ve Daenerys Targaryen'in doğumundan 172 yıl önce geçiyor. Targaryen Hanesi'nin sonunun başlangıcını, "Ejderhaların Dansı" olarak bilinen Targaryen arka arkaya savaşına giden ve bu savaşı kapsayan olayları tasvir eder.

House of the Dragon hakkında

House of the Dragon, Game of Thrones'un (2011-2019) öncesini anlatan bir Amerikan fantastik drama televizyon dizisidir. Her iki seri de George R. R. Martin'in A Song of Ice and Fire romanlarından uyarlanmıştır. House of the Dragon, Martin ve Ryan Condal tarafından HBO için üretildi. Dizi 21 Ağustos 2022'de yayınlanmaya başladı ve ilk sezonu on bölümden oluşacak.

A Song of Ice and Fire hakkında

Buz ve Ateşin Şarkısı, Amerikalı romancı ve senarist George R. R. Martin'in epik fantastik roman serisidir. Serinin ilk cildi olan A Game of Thrones'a 1991'de başladı ve 1996'da yayınlandı. Diziyi ilk başta bir üçleme olarak gören Martin, planlanan yedi ciltten beşini yayınladı. Serinin beşinci ve en yeni cildi, Ejderhalarla Dans, önceki kitap olan Kargaların Ziyafeti'nin yayınlanmasından altı yıl sonra, 2011'de yayınlandı. Halen altıncı romanı olan Kış Rüzgarları'nı yazmaktadır. Yedinci bir roman, Bir Bahar Rüyası planlanıyor.

Buz ve Ateşin Şarkısı kurgusal kıtalar Westeros ve Essos'ta geçer. Hikayedeki her bölümün bakış açısı, ilk romanda dokuz karakterden beşinci romanda 31 karaktere kadar büyüyen bir dizi karakterin sınırlı bir perspektifidir. Üç ana hikaye iç içe geçmiştir: Westeros'un kontrolü için birkaç aile arasında bir hanedan savaşı, en kuzeydeki Westeros'ta doğaüstü Diğerleri'nin artan tehdidi ve tahttan indirilen kralın sürgündeki kızının Demir Taht'ı üstlenme hırsı.

Martin'in ilham kaynakları arasında Güllerin Savaşları ve Maurice Druon'un Fransız tarihi roman dizisi The Accursed Kings vardı. Birbirinden farklı ve öznel bakış açıları okuyucunun karşısına çıkar ve bakış açısı karakterlerinin başarısı veya hayatta kalması asla garanti edilmez. Buz ve Ateşin Şarkısı'nın genellikle ahlaki açıdan belirsiz dünyasında, sadakat, gurur, insan cinselliği, dindarlık ve şiddet ahlakı ile ilgili sorular sıklıkla ortaya çıkar.

Kitaplar, Ocak 2017 itibarıyla 47 dile çevrildikten sonra, Nisan 2019 itibarıyla dünya çapında 90 milyon kopya sattı. Dördüncü ve beşinci ciltler, yayınlandıktan sonra New York Times En Çok Satanlar listelerinin zirvesine ulaştı. Türetilmiş birçok eser arasında birkaç prequel roman, bir TV dizisi, bir çizgi roman uyarlaması ve birkaç kart, tahta ve video oyunu bulunmaktadır.

