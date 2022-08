House of the Dragon nasıl ve nereden izlenir? House of the Dragon yeni bölümler ne zaman? House of the Dragon 2. bölüm Netflix'te var mı?

House of the Dragon nasıl ve nereden izlenir? House of the Dragon yeni bölümler ne zaman? House of the Dragon 2. bölüm Netflix'te var mı? Dizi sevenlerin yıllarıdır beklediği gelişme sonunda yaşandı. 2 yıl önce duyurulan Game of Hhrones dizisinin devamı olan House of the Dragon dizisinin ilk bölümü 22 Ağustos'ta yayınlandı. İlk bölümü ile izlenme rekorları kıran dizi Targeryan hanedanlığını konu ediniyor. Dizinin ülkemizden nasıl ve nereden izleneceği ise pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki House of the Dragon Netflix'te Disney +'ta ve Amazon'da var mı?