House of the Dragon nasıl ve nereden izlenir? House of the Dragon yeni bölümler ne zaman? House of the Dragon 2. bölüm Netflix'te var mı? Dizi sevenlerin yıllarıdır beklediği gelişme sonunda yaşandı. 2 yıl önce duyurulan Game of Hhrones dizisinin devamı olan House of the Dragon dizisinin ilk bölümü 22 Ağustos'ta yayınlandı. İlk bölümü ile izlenme rekorları kıran dizi Targeryan hanedanlığını konu ediniyor. Dizinin ülkemizden nasıl ve nereden izleneceği ise pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki House of the Dragon Netflix'te Disney +'ta ve Amazon'da var mı?

Dizi tutkunlarının yıllardır beklediği Game of Thrones dizisinin devamı House of the Dragon nihayet yayına girdi. İlk bölümü ile izleme rekorları kıran diziye ilgi tüm dümnyada oldukça fazla. Diziyi ülkemizden izlemek isteyenler ise House of the Dragon'un hangi kanalda yayınlandığını merak ediyor. House of the Dragon nasıl ve nereden izlenir? House of the Dragon yeni bölümler ne zaman çıkacak? House of the Dragon Netflix'te var mı? 2. bölüm ne zaman çıkacak? soruları dizi severler tarafından sıkça soruluyor. İşte uzun zamandır beklenen House of the Dragon dizisine dair detaylar...

House of the Dragon nasıl ve nereden izlenir?

House of the Dragon dizisi ABD'de 21 Ağustos'ta (Ülkemizde 22 Ağustos) yayına girdi. İlk bölümü ile 10 milyondan fazla kişi tarafından izlenen dizi HBO platformunda izlenme rekorlarını kırdı. Dizi HBO Max'de yayınlanıyor. Diziyi izlemek isteyenler HBO Max'e giriş yapabilirler ve izleme yöntemlerini araştırabilirler.

House of the Dragon yeni bölümler ne zaman?

Game of Thrones çılgınlığı House of the Dragon ile devam edecek. Dizinin 1. sezonu 10 bölümden oluşuyor. Dizi haftalık olarak ekranlara gelecek. Her yeni bölüm bir hafta aralıkla HBO Max'de yayınlanacak. İşte House of the Dragon dizisinin yeni bölüm tarihleri;

1. Sezon 1 Bölüm 21 Ağustos 2022

1. Sezon 2. Bölüm 28 Ağustos 2022

1. Sezon 3. Bölüm 4 Eylül 2022



1. Sezon 4. Bölüm 11 Eylül 2022

1. Sezon 5. Bölüm 18 Eylül 2022

1. Sezon 6. Bölüm 25 Eylül 2022

1. Sezon 7. Bölüm 2 Ekim 2022

1. Sezon 8. Bölüm 9 Ekim 2022

1. Sezon 9. Bölüm 16 Ekim 2022

1. Sezon 10. Bölüm 23 Ekim 2022

House of the Dragon 2. bölüm Netflix'te var mı?

Amerikan fantastik drama televizyon dizisi olan House of the Dragon dizisi şu anda Netflix'te yer almıyor. Dizi ilerleyen zamanlarda dijital platformlardaki yerini alabilir.