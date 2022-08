House of the Dragon 2. bölüm ne zaman? House of the Dragon dizisi 2., 3., 4., 5. ve 6. bölüm ne zaman çıkacak? Tüm zamanların en çok izlenen dizileri arasında gösterilen Game Of Thrones dizisinin devamı olan House of the Dragon'un birinci bölümü nihayet yayınlandı. Dizinin ilk bölümü ABD'de izlenme rekorları kırdı. 2 yıl önce projesi duyurulan dizi ülkemizden de pek çok kişi tarafından takip ediliyor. Game Of Thrones House of the Dragon dizisinin 1. bölümünü izleyenler 2. bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor.

Eski dünya dizileri son zamanlarda oldukça popüler. Hiç kuşkusuz bu dizilere popülerite kazandıran en büyük faktör ise Game of Thrones dizisi oldu. Dünyanın en çok izlenen ve sonu en çok merak edilen dizilerinden olan Game of Thrones dizisinin yıllar önce duyurulan devam serisi nihayet yayına girdi. House of the Dragon adındaki dizinin 1. bölümü ABD'de 22 Ağustos'ta yayına girdi. Diziyi ABD'de 10 milyon yakın kişi HBO kanalından izledi ve bu kanalın izlenme rekorunu da kırdı. Ülkemizden de diziye ilgi oldukça fazla. House of the Dragon dizisinin 2. bölümünün ne zaman başlayacağı ise pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı.

House of the Dragon 2. bölüm ne zaman?

House of the Dragon'un 2. bölümü ABD'de 28 Ağustos Pazar günü yayınlanacak. Ülkemizde ise dizinin yayın tarihi 29 Ağustos Pazartesi olacak.

House of the Dragon dizisi 2., 3., 4., 5. ve 6. bölüm ne zaman çıkacak?

House of the Dragon dizisinin bölümleri haftalık olarak yayınlanıyor. Dizinin yeni bölümleri 1 hafta ara ile yayına girecek. İşte Game of Thrones House of the Dragon dizisi bölümleri ve çıkış tarihleri;

1. Sezon 1 Bölüm 21 Ağustos 2022

1. Sezon 2. Bölüm 28 Ağustos 2022

1. Sezon 3. Bölüm 4 Eylül 2022



1. Sezon 4. Bölüm 11 Eylül 2022

1. Sezon 5. Bölüm 18 Eylül 2022

1. Sezon 6. Bölüm 25 Eylül 2022

1. Sezon 7. Bölüm 2 Ekim 2022

1. Sezon 8. Bölüm 9 Ekim 2022

1. Sezon 9. Bölüm 16 Ekim 2022

1. Sezon 10. Bölüm 23 Ekim 2022

House of the Dragon hangi kanalda yayınlanacak?

House of the Dragon dizisi Targaryen ailesine odaklanıyor. House of Dragon dizisi 21 Ağustos'da HBO Max'de yayınlanacak.

House of the Dragon hakkında

House of the Dragon, Game of Thrones'un (2011-2019) öncesini anlatan bir Amerikan fantastik drama televizyon dizisidir. Her iki seri de George R. R. Martin'in A Song of Ice and Fire romanlarından uyarlanmıştır. House of the Dragon, Martin ve Ryan Condal tarafından HBO için yaratıldı; Diziyi Condal ve Miguel Sapochnik yönetiyor. Ateş ve Kan romanının bölümlerine dayanan dizi, Game of Thrones olaylarından yaklaşık 200 yıl önce ve Daenerys Targaryen'in doğumundan 172 yıl önce geçiyor. Targaryen Hanesi'nin sonunun başlangıcını, "Ejderhaların Dansı" olarak bilinen Targaryen veraset savaşına giden ve bu savaşı kapsayan olayları tasvir eder.

House of the Dragon, Birleşik Krallık'ta Ekim 2019'da, Temmuz 2020'de döküm ve ana çekimler Nisan 2021'de başlayacak şekilde doğrudan seri siparişi aldı. Dizi 21 Ağustos 2022'de başladı ve ilk sezonu on bölümden oluşacak.