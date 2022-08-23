Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihi | Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihi | Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Dr. Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından sağlık çalışanları merakla personel alımlarını takip eder oldu. Peki ama Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? 85 bin sağlıkçı alımı başvurusu ne zaman? Başvuru formları yayımlandı mı? Hemşire ve tıbbi sekreter alımı yapılacak mı? İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Dr. Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından sağlık çalışanları merakla personel alımlarını takip eder oldu. Peki ama Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? 85 bin sağlıkçı alımı başvurusu ne zaman? Başvuru formları yayımlandı mı? Hemşire ve tıbbi sekreter alımı yapılacak mı? İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 85 bin sağlık personeli alımı yapılacağını açıkladı. Koca, açıklamayı resmi Twitter hesabından; "Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın." sözleriyle paylaştı.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Yapılacak olan alımların hangi tarihte olacağı henüz kesinleşmedi. Açıklama yayımlandığında detayları haber sitemizden öğrenebilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru kılavuzları yayımlanmadı. Kılavuzların yayımlanması ve başvuruların alınması için https://saglik.gov.tr/ adresinden yapılması bekleniyor.

Alımı yapılacak branşlar belli oldu mu?

Personel alımlarına ilişkin Sağlık Bakanlığından 'branş dağılım listesi yayımlanması bekleniyor. Bu kılavuza göre hangi branşlardan, hangi illerden alım yapılacağı netleşmiş olacak.

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