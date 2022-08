Game of Thrones House of the Dragon hangi kanalda? House of the Dragon dizisi nasıl ve nereden izlenir? Netflix'te var mı? Dünyanın en çok izlenen dizileri arasında gösterilen Game of Thrones dizisinin devamı olan House of the Dragon'un ilk bölümü yayına girdi. Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından izlenen House of the Dragon'u izlemek isteyenler dizinin televizyonda hangi kanalda yayınlandığını araştırıyor. Dizinin ilk bölümü 22 Ağustos'ta yayına girerken ikinci bölümün ne zaman yayınlanacağı da merakla bekleniyor.

Game of Thrones House of the Dragon hangi kanalda? House of the Dragon dizisi nasıl ve nereden izlenir? Netflix'te var mı? Dünyanın en çok izlenen dizileri arasında gösterilen Game of Thrones dizisinin devamı olan House of the Dragon'un ilk bölümü yayına girdi. Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından izlenen House of the Dragon'u izlemek isteyenler dizinin televizyonda hangi kanalda yayınlandığını araştırıyor. Dizinin ilk bölümü 22 Ağustos'ta yayına girerken ikinci bölümün ne zaman yayınlanacağı da merakla bekleniyor.

Dizi tutkunlarının merakla beklediği Game of Thrones'un devam dizisi sonunda yayına girdi. Dünya çapında büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Game of Thrones'un devamı olan House of the Dragon'un ilk bölümü rekorları da beraberinde getirdi. Game of Thrones evrenine yeni bir seri ile devam etme kararı alan yapımcılar bu kararlarını geçtiğimiz yıllarda duyurmuştu. Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen dizinin ilk bölümü yayınlandı ve olumlu geri dönüşler alındı.

House of the Dragon hangi kanalda?

House of the Dragon dizisi ABD merkezli yayın platformu HBO kanalında yayınlanıyor. Hatırlanacağı üzere Game of Thrones da HBO'da yayınlanıyordu. Dizinin ilk bölümü ABD'de HBO dünyasının açılış rekorunu da kırdı. Dizinin ilk bölümü sadece ABD'de neredeyse 10 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. House of the Dragon dizisinin şimdiden Game of Thrones kadar etkili olacağını söylemek mümkün.

House of the Dragon dizisi nasıl ve nereden izlenir?

House of the Dragon dizis HBO kanalında yayınlanıoyor. Dizi HBO Max'de yayınlanıyor ve ülkemizde henüz bir televizyon kanalında yayınlanmıyor.

House of the Dragon Netflix'te var mı?

Game of Thrones efsanesinin devamı olan House of the Dragon dizis henüz Netflix'te yok. İlerleyen zamanlarda konuya ilişkin yeni gelişmeler yaşanabilir.

House of the Dragon hakkında

House of the Dragon, Game of Thrones'un (2011-2019) öncesini anlatan bir Amerikan fantastik drama televizyon dizisidir. Her iki seri de George R. R. Martin'in A Song of Ice and Fire romanlarından uyarlanmıştır. House of the Dragon, Martin ve Ryan Condal tarafından HBO için yaratıldı; Diziyi Condal ve Miguel Sapochnik yönetiyor. Ateş ve Kan romanının bölümlerine dayanan dizi, Game of Thrones olaylarından yaklaşık 200 yıl önce ve Daenerys Targaryen'in doğumundan 172 yıl önce geçiyor. Targaryen Hanesi'nin sonunun başlangıcını, "Ejderhaların Dansı" olarak bilinen Targaryen veraset savaşına giden ve bu savaşı kapsayan olayları tasvir eder.

House of the Dragon, Birleşik Krallık'ta Ekim 2019'da, Temmuz 2020'de döküm ve ana çekimler Nisan 2021'de başlayacak şekilde doğrudan seri siparişi aldı. Dizi 21 Ağustos 2022'de başladı ve ilk sezonu on bölümden oluşacak.

.