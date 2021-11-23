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TIMETURK / GENEL / Destan dizisi Yibek Kadın kimdir? Yibek Hatun'u kim oynuyor? Yibek Kadın'ın gerçek adı ne?

Destan dizisi Yibek Kadın kimdir? Yibek Hatun'u kim oynuyor? Yibek Kadın'ın gerçek adı ne?

Destan dizisi Yibek Kadın kimdir? Yibek Hatun'u kim oynuyor? Yibek Kadın'ın gerçek adı ne? ATV ekranlarında yayınlanan Destan dizisinde oyunculuğu ile dikkatleri çeken Yibek Kadın'ın kim olduğu izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte Yibek Kadın'ı (Hatun) oynayan oyuncunun gerçek adı....

54 Dakika Önce
2021-11-23 15:50:20
Destan dizisi Yibek Kadın kimdir? Yibek Hatun'u kim oynuyor? Yibek Kadın'ın gerçek adı ne?

Destan dizisi Yibek Kadın kimdir? Yibek Hatun'u kim oynuyor? Yibek Kadın'ın gerçek adı ne? ATV ekranlarında yayınlanan Destan dizisinde oyunculuğu ile dikkatleri çeken Yibek Kadın'ın kim olduğu izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte Yibek Kadın'ı (Hatun) oynayan oyuncunun gerçek adı....

Destan dizisi Yibek Kadın kimdir?

Alpagu Han'ın eşi, Batuga'nın baba bir ağabeylerinin anası olan Ulu Ece'nin sağ koludur. Yibek Kadın sadık hizmetkarı, kıymetlisidir.

Yibek Hatun'u kim oynuyor?

Destan dizisinde Yibek Hatun'u Meltem Pamirtan oynamaktadır. Başarılı oyuncu Meltem Pamirtan bir çok dizi ve filmde de rol almıştır.

Meltem Pamirtan kimdir?

Meltem Pamirtan 6 Ocak 1977 yılında dünyay geldi. 44 yaşındaki tecrübeli oyuncu Destan dizisinde Yibek Kadın karakterini canlandırıyor.

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Meltem Pamirtan ilk olarak 1982 yılında Adile Teyze adlı sinema filminde rol aldı.

Adile Naşit, Şener Şen gibi önemli oyuncuların rol aldığı bu sinema filminde, Pamirtan, çocuk yaşta yer aldı.

2005 yılında Zeytin Dalı adlı TV dizisinde yer aldı.

Meltem Pamirtan son olarak ATV kanalında yayınlanan Destan dizisinde Yibek Kadın karakterini canlandırmıştır.

Meltem Pamirtan dizileri

Güllerin Savaşı, 2014-2016
Küçük Gelin, 2013-2014
Sihirli Annem,2010
Aşk ve Ceza,2009
Parmaklıklar Ardında, 2007
Küçük Adımlar, 2007
Zeytin Dalı, 2005
Hayat Türküsü, 2006
Adile Teyze, 1982

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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