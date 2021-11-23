Destan dizisi Mei Jin (Mi Cin) kimdir? Destan'da Mei Jin'i kim oynuyor? Mei Jin'in gerçek adı ne? ATV'nin yeni dizisi Destan izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizi konusu, hikayesi ve oyuncuları ile şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başrollerinde Ebru Şahin (Akkız), Edip Tepeli (Batuga) ve Selim Bayraktar'ın (Alpagu Han) rol aldığı dizide Mei Jin karakteri de izleyicilerin dikkatini çekti. Gök Hanlığı'nı içten yıkmak için kullanılan Çinli prenses Mei Jin karkterini kimin oynadığı merak ediliyor. Peki Mei Jin'i (Mi Cin) kim oynuyor?

ATV'nin yeni dizisi Destan izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizi konusu, hikayesi ve oyuncuları ile şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başrollerinde Ebru Şahin (Akkız), Edip Tepeli (Batuga) ve Selim Bayraktar'ın (Alpagu Han) rol aldığı dizide Mei Jin karakteri de izleyicilerin dikkatini çekti. Gök Hanlığı'nı içten yıkmak için kullanılan Çinli prenses Mei Jin karkterini kimin oynadığı merak ediliyor. Peki Mei Jin'i (Mi Cin) kim oynuyor? Destan dizisi Mei Jin (Mi Cin) kimdir? Destan'da Mei Jin'i kim oynuyor? Mei Jin'in gerçek adı ne?

Destan dizisi uzun aranın ardından nihayet izleyicisi ile buluşuyor. Destan dizisinde savaşçı dağ kızı Akkız ile onun destansı mücadelesi izleyicilere anlatılacak. Destan dizisi konusu ve görsel efektleri kadar oyuncu kadrosu ile de izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Dizide bir çok tecrübeli ve yetenekli oyuncu rol alıyor. Dizinin en ilgi çeken karakterlerinden biri de Çinli prenses Mei Jin karakteri oldu. Gök Hanlığı'nı yıkmak için bir maşa olarak kullanılan Mei Jin'in (Mi Cin) kim olduğu izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

Destan dizisi Mei Jin (Mi Cin) kimdir?

Mei Jin (Mi Cin) Çin prensesidir ve Gök Hanlığı'nı içten fethetmek için bir maşa olarak kullanılır. Mei Jin (Mi Cin)Çin İmparatoru'nun kızı ve aynı zamanda Temur'un karısıdır. Mei Jin Gök Hanlığı'nı içten fethetmek için Çin İmparatoru'nun danışmanı Tiazu tarafından ustalıkla yetişitirilmiştir.

Destan'da Mei Jin'i kim oynuyor?

Destan dizisinde Mei Jin (Mi Cin) karakterine genç oyuncu Esra Kılıç canlandırıyor. Esra Kılıç genç yaşına rağmen pek çok dizide rol almıştır.

Esra Kılıç kimdir?

Esra Kılıç 12 Mart 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

30 yaşında olan genç oyuncu liseyi Saint Benoit Fransız Lisesi' nde tamamladı.

Oyunculuğa küçük yaşlarda ilgi duyan Esra Kılıç kariyerini bu yönde şekillendirdi.

Lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldıktan hemen sonra Uygun Adım Aşk adlı dizide Canan karakterini canlandırdı.

Liseden mezun olduktan sonra Beykent Üniversitesi GSF Oyunculuk bölümünü %100 burslu kazandı.

Esra Kılıç Beykent Üniversitesi GSF Oyunculuk bölümünden 2016 senesinde mezun oldu.

Oyunculuk eğitimi devam ederken Çalıkuşu dizisinde Nadide karakterini canlandırdı. 2015 senesinde Ortaoyuncular 2015 , Pera'daki Hayalet tiyatro oyununda Ahenk rolünde oynadı. 2016 senesinde mezun oldu. 2017'de Türkiye'nin en çok izlenen ve konuşulan dizilerinden biri olan İçerde'de Fulya karakterini canlandırdı.

Esra Kılıç aynı zamanda Mutfak Sanatlari Akademisi 'nde Profesyonel Aşçılık Eğitimi de aldı.

2020 Mart ayı itibarıyla Payitaht: Abdülhamid dizisinde Diana karakterini canlandırmaya başlamıştır.

Esra Kılıç son olarak ATV'de yayınlanan Destan dizisined Mei Jin karakterini canlandırıyor.

Esra Kılıç'ın rol aldığı diziler

Payitaht: Abdülhamid (2020)

İçerde (2017)

Seviyor Sevmiyor (2016)

Çalıkuşu (2013-2014)

Uygun Adım Aşk (2009)

Destan konusu nedir?

Destan dizisi Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan Akkız'ın hikayesi anlatılacak. Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkansızı başarmalarını konu alıyor. Destan dizisinde efsanevi savaşçı kız Akkız'ın Türklerin kaderini yeniden yazması anlatılıyor. Dizinin ATV'de yayınlanan fragmanında Akkız (Ebru Şahin) şunkarı söylüyor: "Ben Dağ'ın kızı, Akkız! Eli olmayana el olmaya geldim. Ayağı olmayana yol olmaya geldim. Eksiği tam yapmaya, köleyi hür kılmaya, destanımı dağa göğe yazmaya geldim"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.