Destan dizisi Çolpan Hatun kimdir? Çolpan Hatun'u kim oynuyor? Çolpan Hatun'un gerçek adı ne? ATV ekranlarında yayınlanan Destan dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile izleyicilerin ilgisini şimdiden çekmiş durumda. Dizinin başrollerinde Ebru Şahin (Akkız) ile Edip Tepeli (Batga) rol alıyor. Dizide Çolpan Hatun da oyunculuğu ile seyircilerin radarında takıldı. İzleyiciler Çolpan Hatun'un kim olduğunu merak edip araştırmaya başladı. İşte Çolpan Hatun'u oynayan oyuncunun geçek adı...

Destan dizisi Çolpan Hatun kimdir? Çolpan Hatun'u kim oynuyor? Çolpan Hatun'un gerçek adı ne? ATV ekranlarında yayınlanan Destan dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile izleyicilerin ilgisini şimdiden çekmiş durumda. Dizinin başrollerinde Ebru Şahin (Akkız) ile Edip Tepeli (Batga) rol alıyor. Dizide Çolpan Hatun da oyunculuğu ile seyircilerin radarında takıldı. İzleyiciler Çolpan Hatun'un kim olduğunu merak edip araştırmaya başladı. İşte Çolpan Hatun'u oynayan oyuncunun geçek adı...

ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan dizinin karakterleri izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Dizi karakterleriningerçekte yaşayıp yaşamadığını araştıran izleyiciler Çolpan Hatun'un kim olduığunu da merak ediyor. Dizide önemli bir role sahip olan Çolpan Hatun çok hırslı, çok sabırlı bir kadın Han karakterini canlandırıyor. Peki Destan dizisi Çolpan Hatun kimdir? Çolpan Hatun'u kim oynuyor? Çolpan Hatun'un gerçek adı ne?

Destan dizisi Çolpan Hatun kimdir?

Gök Han'ı Alpagu Han'ın sürgün ettiği Dağ Hanlığı'nın başı, Akkız'ın Hanı. Yüreği yana yana taşa dönmüş, çok hırslı, çok sabırlı bir kadın Han.

Çolpan Hatun'u kim oynuyor?

Destan dizisinde Çolpan Hatun karakterini ünlü oyuncu İpek Karapınar canlandırmaktadır.

İpek Karapınar kimdir?

İpek Karapınar 20 Mart 1984 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konservatuvarında keman eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini, Köprü adlı dizide Aslı Yazıcı karakterini canlandırarak yaşadı.

İpek Karapınar 2015 yılında Kırgın Çiçekler, 2007 yılında Kurtlar Vadisi: Pusu ve 2006 yılında yayınlanan Köprü disileri ile tanınmıştır. İpek Karapınar pek çok dizi ve filmde rol aldı.

İpek Karapınar oynadığı diziler

Hatırla Sevgili Zeynep

Kurtlar Vadisi Pusu Funda İlmen

Zehirli Sarmaşık Sinem

Doludizgin Yıllar Gülşen

Köprü Aslı Yazıcı

Küçük Sırlar Arzu

Ustura Kemal Nihal

Talih Kuşu Cansu

Adını Kalbime Yazdım Leyla

Hayat Yolunda Yelda Güçlü

Kırgın Çiçekler Feride

Nöbet Zeynep

Destan Çolpan Hatun

Destan konusu nedir?

Destan dizisi Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan Akkız'ın hikayesi anlatılacak. Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkansızı başarmalarını konu alıyor. Destan dizisinde efsanevi savaşçı kız Akkız'ın Türklerin kaderini yeniden yazması anlatılıyor. Dizinin ATV'de yayınlanan fragmanında Akkız (Ebru Şahin) şunkarı söylüyor: "Ben Dağ'ın kızı, Akkız! Eli olmayana el olmaya geldim. Ayağı olmayana yol olmaya geldim. Eksiği tam yapmaya, köleyi hür kılmaya, destanımı dağa göğe yazmaya geldim"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.