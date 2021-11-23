Destan dizisi Günseli Hatun kimdir? Destan'da Günseli Hatun'u kim oynuyor? Günseli Hatun'un gerçek adı ne?

Destan dizisi Günseli Hatun kimdir? ATV ekranlarında yayınlanmaya başlanan Destan dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Türk tarihini efsanevi bir şekilde anlatan Destan dizisinde dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'ın hikayesi izleyicilerden tam puan aldı. Dizide Günseli Hatun'u oynayan oyuncu da gösterdiği performans ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Peki Destan'da Günseli Hatun'u kim oynuyor? Destan dizisinde oynayan Günseli Hatun'un gerçek adı ne?

Destan dizisi Günseli Hatun kimdir? ATV ekranlarında yayınlanmaya başlanan Destan dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Türk tarihini efsanevi bir şekilde anlatan Destan dizisinde dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'ın hikayesi izleyicilerden tam puan aldı. Dizide Günseli Hatun'u oynayan oyuncu da gösterdiği performans ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Peki Destan'da Günseli Hatun'u kim oynuyor? Destan dizisinde oynayan Günseli Hatun'un gerçek adı ne?

ATV'de her salı akşamı Destan gecesi yaşanacak. ATV'nin uzun süredir beklenen dizisi Destan nihayet izleyicisi ile buluştu. Dizinin konusu, hikayesi ve oyuncu kadrosu bakımından da daha başlamadan izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın rol aldığı Destan dizi Türk tarihini efsanevi bir dille ekranalra getiriyor. Dağ kızı Akkız'ın efsanevi hikayesi izleyiciler tarafından oldukça fazla sevildi. Dizide Günseli Hatun'un kim olduğu da izleyiciler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

Destan dizisi Günseli Hatun kimdir?

Günseli Hatun dizde kritik bir role sahip. Kaya'nın eşi olan Günseli Hatun kocası gibi soğuk değil, çok sıcak kanlı, çok cana yakın bir hatun. Günseli Hatun'un sıcak kanlı ve cana yakın olması onu güvenilir yapmaz.

Destan'da Günseli Hatun'u kim oynuyor?

Destan dizisinde Günseli Hatun karakterini genç oyuncu Ecem Sena Bayır oynuyor. Ecem Sena Bayır Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinde yer alıyordu. Ecem Sena Bayır bir çok dizi ve filmde de oynamıştır.

Ecem Sena Bayır kimdir?

Ecem Sena Bayır, 11 Nisan 1996 yılında doğdu.

İstanbul'da doğan Ecem Sena Bayır 2021 yılı itibari ile 25 yaşındadır.

Ecem Sena Bayır, 1.73 cm boyunda ve 53 kilodadır.

Ecem Sena Bayır Koç burcudur.

BKM Mutfak ekibinde yer alana kadar profesyonel anlamda herhangi bir sahne tecrübesi yoktur.

BKM Mutfak ekibinde olmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden Ecem Sena Bayır, Yılmaz Erdoğan'la çalışmaktan da onur duyduğunu ifade ediyor.

Destan konusu nedir?

Destan dizisi Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan Akkız'ın hikayesi anlatılacak. Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkansızı başarmalarını konu alıyor. Destan dizisinde efsanevi savaşçı kız Akkız'ın Türklerin kaderini yeniden yazması anlatılıyor. Dizinin ATV'de yayınlanan fragmanında Akkız (Ebru Şahin) şunkarı söylüyor: "Ben Dağ'ın kızı, Akkız! Eli olmayana el olmaya geldim. Ayağı olmayana yol olmaya geldim. Eksiği tam yapmaya, köleyi hür kılmaya, destanımı dağa göğe yazmaya geldim"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.