Destan dizisi Ulu Ece kimdir? Ulu Ece'yi kim oynuyor? Ulu Ece gerçekte kim? ATV ekranlarında Türk tarihini efsanevi bir hikaye ile anlatan Destan dizisi izleyicisiyle buluşmak üzere. Konusu ve oyuncu kadrosu ile de dikkatleri üzerine çeken Destan dizisinde Ulu Ece'nin kim olduğu da izleyiciler tarafından merak edilip araştırılıyor. Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'ın intikamı ve dillere destan aşkını anlatan dizide Ulu Ece karakterini canlandıran oyuncunun gerçek adı da merak ediliyor.

Destan dizisi Ulu Ece kimdir? Ulu Ece'yi kim oynuyor? Ulu Ece gerçekte kim? ATV ekranlarında Türk tarihini efsanevi bir hikaye ile anlatan Destan dizisi izleyicisiyle buluşmak üzere. Konusu ve oyuncu kadrosu ile de dikkatleri üzerine çeken Destan dizisinde Ulu Ece'nin kim olduğu da izleyiciler tarafından merak edilip araştırılıyor. Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'ın intikamı ve dillere destan aşkını anlatan dizide Ulu Ece karakterini canlandıran oyuncunun gerçek adı da merak ediliyor.

Destan dizisi görsel efektleri, konusu ve oyuncu kadrosu ile izleyicilerin dikkatini şimdiden çekmeye başladı. Destan dizisinde Ulu Ece rolünü oynayan oyuncu performsansı ile izleyicilerden tam not almayı başardı. Dizi hayranları Ulu Ece kimdir? Ulu Ece'yi kim oynuyor? Ulu Ece gerçekte kim? gibi soruları sormaya başladı. İşte Ulu Ece'nin gerçek adı...

Ulu Ece kimdir?

Alpagu Han'ın eşi, Batuga'nın baba bir ağabeylerinin anası. Sadece Türk Hanı'nın eşi değil aynı zamanda Rus Vareg Kinezi'nin kızı.

Ulu Ece'yi kim oynuyor?

Ulu Ece karakterine ünlü oyuncu Deniz Barut canlandırıyor. Genç oyuncu daha önce pek çok dizi ve filmde rol almıştı.

Deniz Barut kimdir?

Deniz Barut, 29 Mart 1983 tarihinde Denizli'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Denizli'de tamamladı. İlkokulda başladığı voleybol nedeniyle lise öğrenimini İzmir'de tamamladı. Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Video Bölümü'nden mezun oldu. Çektiği fotoğraflarla karma sergilerde yer aldı.

1997'de düzenlenen Elite Model Look yarışmasında 2. oldu. 2000 yılında profesyonel olarak oynadığı voleybolu bıraktı ve İstanbul'a geldi. Can Gürzap'ın kurucusu olduğu Dialog'ta diksiyon eğitimi aldı. Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları'nda aldığı oyunculuk eğitiminin ardından, Antony Vincent Bova, Merve Taşkan gibi isimlerle oyunculuk üzerine çalıştı. Bir süre Star TV'de kamera arkası ve önünde çalıştı. Haber, spor, canlı yayın ve life style programları sunuculuğu yaptı.

Oyunculuk kariyeri boyunca; “Kaybolan Yıllar”, “Anneler ile Kızları”, “Elde Var Hayat”, “Lale Devri”, “Kara Para Aşk”, “Son Çıkış”, “Hayatımın Aşkı”, “Avlu”, “Sol Yanım” dizilerinde, “Sesinde Aşk Var”, “Baba Parası” filmlerinde oynadı.

2018 yılından bu yana, aylık edebiyat dergisi Kafkaokur'da yazdığı denemelerle yer almaktadır.

Deniz Barut, ilk görüşte aşık olduğunu söylediği yönetmen Şafak Bakkalbaşıoğlu ile 2005 yılında evlenmiştir. Çiftin Kuzey ve Uzay adında iki erkek çocuğu vardır. Çift, 2019 yılında boşandı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.