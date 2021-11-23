Destan dizisi Kırçiçek kimdir? Destan dizisi ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizinini 1. bölümü 23 Kasım Salı günü ATV ekranlarında yayınlanacak. Dizi konusu, hikayesi ve destansı anlatım diliyle şimdiden insanların ilgisini çekmeyi başardı. Ebru Şahin'in Akkız rolünü canlandırdığı dizide Kırçiçek karakteri de izleyenlerin dikkatini çekmeyi başardı. Oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Kırçıçek'i gerçekte kimin oynadığı merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Destan dizisinde Kırçiçek kim oynuyor? Kırçiçek'in gerçek adı ne?

Destan dizisi Kırçiçek kimdir? Destan dizisi ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizinini 1. bölümü 23 Kasım Salı günü ATV ekranlarında yayınlanacak. Dizi konusu, hikayesi ve destansı anlatım diliyle şimdiden insanların ilgisini çekmeyi başardı. Ebru Şahin'in Akkız rolünü canlandırdığı dizide Kırçiçek karakteri de izleyenlerin dikkatini çekmeyi başardı. Oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Kırçıçek'i gerçekte kimin oynadığı merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Destan dizisinde Kırçiçek kim oynuyor? Kırçiçek'in gerçek adı ne?

ATV ekranlarında her salı akşamı "Destan" yaşanacak. Destan ilk bölümü ile 23 Kasım Salı günü izleyicisi ile buluşacak. Fragmanları bile milyonlarca kez izlenen dizinin 1. bölümü dizi hayranları tarafından sabırsızlıkla bekleniyordu. Destan dizisi senaryosu, oyuncu kadrosu ve görsel efekteri ile izleyiciyi ekran başına bağlayacak gibi görünüyor. Dizinin oyuncu ve karakterleri de izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dizide Kırçıçek rolünü oynayan oyuncunun kim olduğu merak ediliyor. Peki Destan dizisi Kırçiçek kimdir? Destan dizisinde Kırçiçek kim oynuyor? Kırçiçek'in gerçek adı ne?

Destan dizisi Kırçiçek kimdir?

Kırçiçek karakteri Destan dizisinde bir Gök Bikedir. Kırçiçek aynı zamanda alamir'in tek evladı, Alpagu Han'ın yeğeni, Batuga'nın sözlüsüdür. Kırçiçek dizide önemli bir role sahiptir.

Destan dizisinde Kırçiçek kim oynuyor?

Destan dizinde Kırçiçek karakterini genç oyuncu Bilgi Aydoğmuş canlandırıyor. Bilgi Aydoğmuş bir çok dizide rol almıştır. İşte Bilgi Aydoğmuş'un hayatı ve biyografisi...

Bilgi Aydoğmuş kimdir?

Bilgi Nur Aydoğmuş daha önce Miss Turkey 2019 güzellik yarışmasında 2. olmuştur. Türkiye'yi Miss Universe 2019 yarışmasında temsil etmeye hak kazandı.

Bilgi Aydoğmuş İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

Güzellik yarışması ile adını duyuran Bilgi Nur Aydoğmuş kariyerini oyunculuk alanında devam ettirmek istemiştir.

23 yaşında olan Türkiye ikinci güzeli olan Bilgi Nur Aydoğmuş 1.80 boyundadır.

Bilgi Aydoğmuş daha önce Akıncı dizisinde Yeliz karakterini canlandırmıştır.

Destan dizisi konusu nedir?

Merakla beklenen yeni dizinin hikayesi ise destanların yazıldığı değil, yaşandığı zamanlara değiniyor. Esir düşen savaşçı bir kız, kendini acımasız bir iktidar savaşının içinde buluyor. Genç kızı aynı zamanda, saf bir aşk bekliyor. Düşmanına esir olan Akkız'ın hikayesi, babasının sarayında ezilen çolak ve topal Batuga ile destanlaşıyor. Bu ikiliyi başta herkes göz ardı ederken onlar, imkansızı başarmak için güçlerini birleştiriyor. Kaderleri henüz çocukken kesişen Akkız ve Batuga'nın öyküsü izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.