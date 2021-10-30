Akkız kimdir? Akkız gerçekte yaşamış mı? ATV'nin yeni dizisi Destan'ın ana karakteri olan Akkız'ın kim olduğu ve gerçekte yaşayıp yaşamadığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Korkut Han'ın yetim bıraktığı dağ kızı Akkız ile Gök Tegini Batuga Destan dizisinde Türklerin tarihini yeniden yazıyor. Orta Asya Türk tarihini anlatan dizinin karakterleri de izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Akkız tarihte gerçekten var mı? İşte Destan dizisinin Akkız'ına dair detaylar...

Akkız kimdir? Akkız gerçekte yaşamış mı? ATV'nin yeni dizisi Destan'ın ana karakteri olan Akkız'ın kim olduğu ve gerçekte yaşayıp yaşamadığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Korkut Han'ın yetim bıraktığı dağ kızı Akkız ile Gök Tegini Batuga Destan dizisinde Türklerin tarihini yeniden yazıyor. Orta Asya Türk tarihini anlatan dizinin karakterleri de izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Akkız tarihte gerçekten var mı? İşte Destan dizisinin Akkız'ına dair detaylar...

Başrollerinde Ebru Şahin (Akkız) ve Edip Tepeli'nin (Batuga) oynadığı Destan dizisinin yeni bölümleri ATV'de yayınlanacak. Dizi şimdiden konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bozdağ Film imzalı Türk yapımı aşk, drama ve aksiyon türündeki televizyon dizisi Destan'da Akkız'ın hikayesi anlatılacak. Türk tarihini de efsanevi bir şekilde ekranlara getirecek olan dizide geçen karakterlerin gerçek olup olmadığı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Akkız kimdir? Akkız gerçekte yaşamış mı? Destan dizisinde Akkız rolünü küm oynuyor?

Akkız kimdir?

Akkız Orta Asya boz kırlarında yaşayan cesur, savaşçı bir dağ kızıdır. Akkız yetim büyümüştür. Türk savaşçı Akkız, Gök Kağanı Korkut Han tarafından yetim bırakılmıştır. Destan dizisinde Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga ile Akkız arasında yaşanan destansı aşk anlatılıyor. Bu ikili aşklarını da arkalarına alarak destansı bir mücadele veriyor ve Türklerin kaderini yeniden yazıyor. Akkız dizide Türk kadın savaşçıdır.

Akkız gerçekte yaşamış mı?

Akkız'ın Türk tarihinde gerçekten yaşayıp yaşamadığı bilinmiyor. Türk kadın savaşçı efsanelerinden ilham alınarak kurgulanan Destan dizisi ATV ekranlarında yayınlanacak. Dizinin ATV'de yayınlanan fragmanında Akkız (Ebru Şahin) şunları söylüyor: "Ben Dağ'ın kızı, Akkız! Eli olmayana el olmaya geldim. Ayağı olmayana yol olmaya geldim. Eksiği tam yapmaya, köleyi hür kılmaya, destanımı dağa göğe yazmaya geldim"

Destan dizisi oyuncuları kimler?

Ebru Şahin - Akkız

Edip Tepeli - Batuga

Selim Bayraktar

Burak Tozkoparan

Deniz Barut - Ece

Ecem Sena Bayır

Burak Berkay Akgül

Esra Kılıç

Ebru Şahin kimdir?

Ebru Şahin(18 Mayıs 1994 yılında dünyaya geldi. Spor ile ilgilnene Ebru Şahin eğitimini bu alanda aldı ve İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden mezun oldu. Ardından oyunculuğa merak salan Ebru Şahin oyunculuk eğitimi aldı ve çeşitli dizilerde oynamaya başladı. İlk kez 2016 yılında Kan Parası filminde rol aldı. Adını tüm Türkiye'ye ilk defa Hercai dizisinde Reyyan Şadoğlu rolü ile duyurdu. Dizide başrol oynayan oyuncu kısa sürede aranan oyuncular arasına girdi. Ardından Şuursuz Aşk dizinde Menekşe rolü ile başrolde oynayan genç oyuncu son olarak ATV'nin yeni dizisi Destan'da Akkız karakterini canlandıracak.

Ebru Şahin dizileri

2017 Savaşçı - Didem - Yardımcı karakter

2017-2018 İstanbullu Gelin - Burcu Selimer - Yardımcı karakter

2018 Yasak Elma - Hira - Yardımcı karakter

2019-2021 Hercai - Reyyan Şadoğlu - Başrol

2019 Şuursuz Aşk - Menekşe - Başrol

2021- Destan - Akkız - Başrol

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