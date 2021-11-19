Merakla beklenen Destan dizisi ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Dizi konusu ve oyuncu kadrosu ile şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın rol aldığı Destan dizi Türk tarihini efsanevi bir dille anlatacak. Destan dizisinde Tutkun karakterini canlandıran oyuncunun kim olduğu da izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Destan'da oynayan Tutkun kimdir? Tutkun'u hangi oyuncu oynuyor?

Merakla beklenen Destan dizisi ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Dizi konusu ve oyuncu kadrosu ile şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın rol aldığı Destan dizi Türk tarihini efsanevi bir dille anlatacak. Destan dizisinde Tutkun karakterini canlandıran oyuncunun kim olduğu da izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Destan'da oynayan Tutkun kimdir? Tutkun'u hangi oyuncu oynuyor?

ATV'nin iddialı dizisi Destan izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizi şimdiden büyük ilgi gördü ve dizi karakterleri ve oyuncuları interentte oldukça fazla araştırılmaya başlandı. Konusu ve görsel efektleri ile dikkat çeken Destan dizisinde Tutkun karakterini canlandıran oyuncunun kim olduğu da araştırılırmaya başlandı. İzleyiciler "Destan dizisi Tutkun kim? Destan'da Tutkun'u kim oynuyor? Tutkun'un gerçek adı ne?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İste Tutkuk karakteri hakkında detaylar...

Destan dizisi Tutkun kim?

Tutkun karakteri Destan dizisinde önemli bir karakterdir. Tutkun Dağ Hanlığı'nın Gök Hanlığı'nı yıkmak için yetiştirilmiş kızıdır. Tutkun, güzel, kararlı, hırslı, adanmış bir Dağlı kızıdır.

Destan'da Tutkun'u kim oynuyor?

ATV'nin yeni dizisi Destan'da Tutkun karakterini gnç oyuncu Elif Doğan canalandırmaktadır. Elif Doğan pek çok dizi ve filmde rol almıştır.

Elif Doğan kimdir?

Elif Doğan 27 yaşında Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

6 Eylül 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Elif Doğan İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikal Bölümünde öğrenim görmektedir.

Elif Doğan aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümün'de okumaktadır.

Oyuncu olamaya genç yaşta karar veren Elif Doğan, 2016 yılında Show TV'de yayınlanan Aşk Laftan Anlamaz dizisi ile ilk kez kamera karşısına geçti. Televizyon kariyeri aynı yıl içinde Star TV'de yayınlanan Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde Zeynep karakteri ile devam etti.

2017-2018 yılında Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinde Hale karakterini canlandıran Elif Doğan, 2018 yılında Show TV'de yayınlanan ve ilgiyle seyredilen Darısı Başımıza dizisinde Öykü karakterine hayat vermiştir.

Ayrıca 2020 yılında Atv'de yayınlanan Gençliğim Eyvah adlı dizide Azra karakteri ile izleyicilerinin karşısına çıkmıştır.

2021 yılında BluTV'de yayınlanan Aynen Aynen isimli dijital dizide Simge karakterine hayat verdi.

Elif Doğan'ın oynadığı dizi ve filmler

2016 Aşk Laftan Anlamaz

2016 Kayıp İnci İnci

2016–2017 Hayat Bazen Tatlıdır

2017–2019 Çukur

2018 Darısı Başımıza

2019 Zengin ve Yoksul

2020 Gençliğim Eyvah

2021- Destan

Destan konusu nedir?

Destan dizisi Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan Akkız'ın hikayesi anlatılacak. Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkansızı başarmalarını konu alıyor. Destan dizisinde efsanevi savaşçı kız Akkız'ın Türklerin kaderini yeniden yazması anlatılıyor. Dizinin ATV'de yayınlanan fragmanında Akkız (Ebru Şahin) şunkarı söylüyor: "Ben Dağ'ın kızı, Akkız! Eli olmayana el olmaya geldim. Ayağı olmayana yol olmaya geldim. Eksiği tam yapmaya, köleyi hür kılmaya, destanımı dağa göğe yazmaya geldim"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.