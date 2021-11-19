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TIMETURK / GENEL / Destan dizisindeki Sırma kimdir? Destan'da Sırma'yı kim oynuyor? Sırma'nın gerçek adı ne?

Destan dizisindeki Sırma kimdir? Destan'da Sırma'yı kim oynuyor? Sırma'nın gerçek adı ne?

Destan dizisindeki Sırma kimdir? Destan'da Sırma'yı kim oynuyor? Sırma'nın gerçek adı ne? ATV'nin merakla beklenen dizisi Destan izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizi konusu ve oyuncu kadrosu ile şimdiden büyük ilgi gördü. Dizinin fragmanları da dönmeye başladı. Türk tarihini efsanevi bir şekilde anlatacak olan Destan dizisinde Sırma karakterini canlandıran oyuncunun kim olduğu da izleyiciler tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki Destan dizisinde Sırma'yı hangi oyuncu oynuyor?

1 Saat Önce
2021-11-19 17:30:07
Destan dizisindeki Sırma kimdir? Destan'da Sırma'yı kim oynuyor? Sırma'nın gerçek adı ne?

ATV'nin merakla beklenen dizisi Destan izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizi konusu ve oyuncu kadrosu ile şimdiden büyük ilgi gördü. Dizinin fragmanları da dönmeye başladı. Türk tarihini efsanevi bir şekilde anlatacak olan Destan dizisinde Sırma karakterini canlandıran oyuncunun kim olduğu da izleyiciler tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki Destan dizisinde Sırma'yı hangi oyuncu oynuyor? Destan dizisindeki Sırma kimdir? Destan'da Sırma'yı kim oynuyor? Sırma'nın gerçek adı ne?

Başrollerinde Ebru Şahin (Akkız) ile Edip Tepeli (Batga) rol alığı Destan dizisi izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin fragmanları bile şimdiden yüz binlerce kez izlenmiş durumda. Türk tarihini efsanevi bir şekilde ekranlara getirecek olan Destan dizisi oyuncu kadrosu ile de dikktleri üzerine çekmeyi başardı.

Destan dizisindeki Sırma kimdir?

Sırma karakteri dizide öenmli bir karakterdir. Sırma, Dağ kızı Akkız'ın can dostu ve onun yol arkadaşıdır. Srıma, sadık, sevecen ama aklından çok yüreği olan, o yüreği de nişanlısı Yaman'a vermiş bir Dağlı kızdır.

Destan'da Sırma'yı kim oynuyor?

Destan dizisinde Sırma karakterini genç oyuncu Buse Meal canlandırıyor. Buse Meral 22 yaşında olmasına rağmen bir çok dizi ve filmde oynamıştır. İşte Buse Meral'in hayatı ve biyografisi;

Buse Meral kimdir?

Buse Meral 2021 yılı itibari ile 22 yaşındadır. Buse Meral Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

Buse Meral, 1.67 metre boyunda, 51 kilo ve Aslan burcudur.

Buse Meral 25 Temmuz 1999 yılında İstanbul'da doğdu.

Oyunculuğa küçük yaşlarda ilgi duyan Buse Meral Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro eğitimi almıştır.

Buse Meral'in ilk kamera önü deneyimi 2018 yılında yayınlanan Ege'nin Hamsisi dizisinde canlandırdığı Derya Çınar karakteri ile olmuştur.

Buse Meral TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Elimi Bırakma dizisinde de oynamıştır.

Buse Meral'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 - Elimi Bırakma

2018 - 2019 – Tek Yürek

2018 - Ege'nin Hamsisi

2021 - Destan

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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