Aydın kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz 2022 Aydın kurban bayramı namaz vakti

Aydın kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı illere göre kurban bayramı namazı saatlerini yayımladı. Peki ama Aydın ve ilçelerinde bu yıl kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz 2022 Aydın kurban bayramı namaz vakti...

Diyanet İşleri Başkanlığı illere göre kurban bayramı namazı saatlerini yayımladı. Peki ama Aydın ve ilçelerinde bu yıl kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz 2022 Aydın kurban bayramı namaz vakti...

Aydın kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

9 Temmuz Cumartesi günü kılınacak olan kurban bayramı namazı, Aydın'da 06.28'de kılınacak. Her ilde olduğu gibi Aydın'da da ilçelere göre namaz vakitleri bir iki dakika kadar farklılık gösteriyor.

Aydın kurban bayramı namaz vakti ilçelere göre

Bozdoğan 06.26, Buharkent 06.24, Çine 06.27, Didim 06.31, Germencik 06.29, İncirliova 06.28, Karacasu 06.25, Karpuzlu 06.28, Koçarlı 06.28, Köşk 06.27, Kuşadası 06.30, Kuyucak 06.25, Nazilli 06.26, Söke 06.30, Sultanhisar 06.26'da kılınacak.