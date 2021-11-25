Aslı Enver'in arabasının markası ne? Aslı Enver'in arabasının fiyatı ne kadar? Aslı Enver'in arabası kaç lira? Oynadığı dizi ve filmlerdeki performansı ile adından sıkça söz ettiren Aslı Enver bu kez son model otomobili ile gündem oldu. Aslı Enver'in aracının fiyatı dudak uçuklattı. Magazin gündeminde de genişçe yer alan Aslı Enver'in otomobilinin fiyatı ve markası merak edilir oldu. Peki Aslı Enver'in otomobilinin markası ve modeli nedir?

Aslı Enver'in arabasının markası ne? Aslı Enver'in arabasının fiyatı ne kadar? Aslı Enver'in arabası kaç lira? Oynadığı dizi ve filmlerdeki performansı ile adından sıkça söz ettiren Aslı Enver bu kez son model otomobili ile gündem oldu. Aslı Enver'in aracının fiyatı dudak uçuklattı. Magazin gündeminde de genişçe yer alan Aslı Enver'in otomobilinin fiyatı ve markası merak edilir oldu. Peki Aslı Enver'in otomobilinin markası ve modeli nedir?

Ünlü dizi ve sinela oyuncusu Aslı Enver bu kez oyunculuk performansı ile değil aracının fiyatı ile konuşuldu. Aslı Enver lüks aracı ile görüntülendi. Aslı Enve gazetecilerin yeni bir proje var mı sorusuna da şöyle yanıt verdi: "Şu an sizlere bahsedeceğim bir işim yok. İçime sinen proje olursa kabul edeceğim."

Aslı Enver'in arabasının fiyatı ne kadar?

Aslı Enver'in aracının fiyatı oldukça konuşuldu. Ünlü oyuncu Aslı Enver lüks bir elektrikli otomobil sahibi oldu. Otomobilin fiyatının 1 milyon 900 bin TL olduğu öğrenildi.

Aslı Enver'in arabasının markası ne?

ASlı Enver'in yeni aldığı arabasının markası Mercedes. Aslı Enver elektrkli otomobil alarak çevre duyarlılığını bir kez daha göstermiş oldu. Aslı Enver'in otomonilinin modeli ise Mercedes EQC 400.

Aslı Enver'in arabası kaç lira?

İnternet araç piyasına baktığımızda Mercedes EQC 400 modelinin fiyatı 2 milyon lira civarında.

Mercedes EQC 400 özellikleri

Güç ünitesi mimarisi: Elektrikli Araç

Gövde tipi: SUV

Koltuk Sayısı: 5

Kapı sayısı: 5



Yakıt Tipi: Elektrik

Hızlanma: 0 - 100 km/saat 5.1 saniye

Hızlanma: 0 - 62 mph 5.1 saniye

Hızlanma: 0 - 60 mph (Auto-Data.net tarafından hesaplanır) 4.8 saniye

Maksimum sürat: 180 km/saat

111.85 mph

Ağırlık/güç oranı: 5.9 Kg/bg, 168.2 bg/ton

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.