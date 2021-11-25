Eski FBI ajanı anlattı: Yalan söyleyen kişileri ortaya çıkaran 8 işaret

ABD’de emekli bir Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanı, insanların dürüst davranmayıp yalan söylediklerinde sergiledikleri davranışlar ile ilgili ipuçlarını paylaştı. İşte emekli FBI özel ajanı ve Karşı İstihbarat Davranış Analizi Programının eski şefi Dreeke’ten yalan söyleyen kişileri ortaya çıkaran 8 önemli işaret...

1 - KESİN BİR DİLLE KONUŞURLAR

Eski FBI ajanı Robin Dreeke, yalan söyleyen kişilerin "her zaman" ve "asla" gibi mutlak bir şekilde konuştuklarını belirtiyor.

Bu tip ifadeler kullanan kişilerin nadiren doğru söylediğini belirten Dreeke, örneğin biri, "Bana asla iltifat etmiyorsun" dediğinde, sadece şunu söylemen için içten içe yalvarıyordur: "Saçma! Sana iltifat ettiğimi hatırlıyorum!”

‘GÜVENİLİR İNSANLAR KESKİN OLMAYAN KELİMELER KULLANIR'

Güvenilir insanların mutlak ifadelerden kaçındığını belirten eski FBI ajanı, bu kişilerin “genellikle”, “sıklıkla”, “muhtemelen”, “bazen”, “sıklıkla” ve “genel olarak” gibi ifadelerini kullandığını belirtiyor.

2- KENDİLERİNİ ÖVMEK İÇİN DOĞRU ANI BEKLERLER, SAHTE ÖZGÜVEN VERİRLER

Dreeke, “Pek çok insan, ustaca övünmeyi bildiklerini düşünür, ama gerçekte bilmezler” derken, “Bazı kişilerin 15 saniyelik kendilerini övme seanslarını konuşmanın doğru anına serpiştirmek için beklerler” ifadelerini kullanıyor.

İŞ ARKADAŞINIZIN ÖVGÜSÜNE DİKKAT

“Onlara aradıkları övgüyü verdiğinizde, görmezden gelirler” diyen Dreeke, “Başka bir örnek de teşvik kisvesi altında her zaman yaptıklarından daha iyi bir şey yapabileceğinize dair güven vermeye çalışan iş arkadaşınız olabilir. Onların asıl amaçları, siz bunu yapmak için mücadele ederken kendisinin ne kadar harika olduklarını hatırlatmak” diye konuştu.

3 - ORTAK TANIDIKLARI ELEŞTİREREK SİZİ MEMNUN ETMEYE ÇALIŞIRLAR

Eski FBI ajanı, yalan söyleyen ya da dürüst davranmayan kişilerin bir diğer özelliğinin de, ‘Ortak tanınan insanların arkasından konuşarak sizi memnun etmeye çalışmalarıdır' diyor.

‘BEN OLMADIĞIMDA BENİM HAKKIMDA NE DİYOR?'

“Size sürekli diğer insanlardan daha iyi olduğunuzu ima ederler” diyen Dreeke, “Burada tek düşündüğünüz şu olur: Etrafta olmadığımda benim hakkımda ne diyorlar?” ifadelerini kullandı.

4- HER ŞEYİ SAVUNURLAR

Eski FBI ajanı Robin Dreeke, her şeyi savunmayı, “Tehlikeli ve en yaygın özelliklerden biri” diye ifade ediyor.

“Pek çok insan, bir şeyi inkar ederse, onun varlığının sona ereceğini düşünür” diyen Dreeke, “Kendilerine yönelik eleştirileri şakaya ya da hiçbir anlam ifade etmeyen saldırgan bir ifadeye dönüştürürler” ifadelerini kullanıyor.

‘SURAT ASARLAR, KONUYU DEĞİŞTİRİRLER'

“Surat asarlar, pasif agresif davranırlar, konuyu değiştirirler. “Suçlama”yı çarpıtırlar ya da sadece geri çekilirler” diyen eski FBI ajanı, “Bunlar, dürüst olmayan insanların kalkanlarını kurma biçimleridir. Kalkanlar kalktı, bilgi çıktı. Kalkanlar indirildi, bilgi geldi” şeklinde konuştu.

5- TARTIŞMAYI SEVERLER



“Rasyonel fikir alışverişinden bahsetmiyorum. Kadın programlarından siyasi tartışmalara kadar her yerde her yerde olan tartışmalardan bahsediyorum” diyen Dreeke, “Münazara taktikleri, insanları manipüle etmede şok edici derecede etkisiz olabilecek bir dizi hiledir” diye konuştu.

‘FİKİR YERİNE İNSANLARA SALDIRIRLAR, ALAYCI VE KÜÇÜMSEYİCİDİRLER'

Eski FBI ajanı dürüst olmayan ve yalan söyleyen kişilerin yaptıkları en kötü tartışma taktikleri olarak, “Fikir yerine insanlara saldırmak, ima kullanmak, korkularla oynamak, alaycı ve küçümseyici olmak, günah keçisi haline getirmek, konuyu değiştirmek ve insanları hedef gösterme” dedi.

6- ÇOK KONUŞURLAR VE ÇOK AZ ŞEY SÖYLERLER

Robin Dreeke, bu tip kişilerin çok konuştuğunu ama çok az şey söylediklerini belirtirken, “Genellikle bir şeyi saklamaya çalıştıkları veya söyleyecek hiçbir şeyleri olmadığı içindir. Bu nedenle, özellikle “olumsuz büyüme”, “düşünce lideri” veya dönemin ünlü kelimelerini kullanarak kalitenin yerine niceliği koymaya çalışıyorlar” diye konuştu.

‘KISA KELİMELER EN İYİSİDİR'

Eski ajan, “Yetenekli bir konuşmacı ve Nobel edebiyat ödüllü Winston Churchill bir keresinde, ‘Kısa kelimeler en iyisidir ve eski kelimeler, kısa olduğunda hepsinden daha iyidir' demişti” ifadelerini kullanırken, “Benzer bir düşünce, C2M2 formülünün yaratıcısı olan iletişim uzmanı L.J. Brockman tarafından da tekrarlandı. Başarılı iletişimin dört temel özelliğini belirleyen şeyler, açık, özlü, akılda kalıcı ve motive edici konuşmak” diye konuştu.

7- NASIL ÖZÜR DİLEYECEKLERİNİ BİLMEZLER

Özür dilemek oldukça kolaydır. "Özür dilerim" diyorsunuz ve bu kadar. Ne yazık ki, dürüst olmayan bir kişiden nadiren duyacağınız bir şey” diyen Dreeke, “'Üzgünüm' diyecekler. Daha sonra da genellikle, ‘Ama ben bunu sadece sen yaptığın için yaptım, falan, falan, falan' gibi suçlamada bulunacaklardır” şeklinde konuştu.

KİBİR, MÜKEMMELİYETÇİLİK

Bunun sebebini, “Bu, korkudan, özellikle de bu korku, kibir, mükemmeliyetçilik veya başka bir üstünlük biçimi kılığına girdiğinde olur” olarak açıklayan eski FBI ajanı, “Kişinin temel, kendi kendini mahvetme öncülü şudur: Her şey benimle ilgili ve eğer her suçlamayı kabul etmezsem, bu böyle kalacak” diye konuştu.

8- RAHATSIZ EDİCİ BİR VÜCUT DİLİ SERGİLERLER

Sözsüz iletişimin de kişinin dürüst olmadığı ve yalan söylediğine dair işaretler taşıdığını belirten Dreeke, “Gerçek bir gülümsemeden farklı olarak, ağız köşeleri yukarı kalkmaz, doğrudan geriye çekilir. Gülümseme yüzlerinin tamamını kapsamaz ve kaşları genellikle çatılır. Baş açıları sağa ya da sola doğru değil, hafifçe geriye doğru eğiktir ve kelimenin tam anlamıyla size burunlarından aşağı bakarlar” dedi.

‘DÜRÜST İNSANLARIN GÖZLERİ SONUNA KADAR AÇIKTIR'

“Dürüst insanların gözleri sonuna kadar açıktır. Bununla birlikte, dürüst olmayan bir kişinin gözleri biraz kapalıdır ve fazla hareket etmeden size kilitlenme eğilimindedir” diyen eski ajan, “Bu ifadeler, her zaman olmasa da sık sık meydana geliyorlarsa en açıklayıcı olanlardır. Bu işaretleri gördüğümde, karşımdakileri daha sorgulayıcı incelemeye başladım” ifadelerini kullandı.

Kaynak: ntv.com.t

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.