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TIMETURK / GENEL / 30 Ağustos Salı tatil mi? 29 Ağustos yarım gün mü çalışma olacak? 30 Ağustos Okullar, iş yerleri, mağazalar, AVM'ler, devlet daireleri açık mı? 30 Ağustos kimlere tatil?

30 Ağustos Salı tatil mi? 29 Ağustos yarım gün mü çalışma olacak? 30 Ağustos Okullar, iş yerleri, mağazalar, AVM'ler, devlet daireleri açık mı? 30 Ağustos kimlere tatil?

30 Ağustos Salı tatil mi? 29 Ağustos yarım gün mü çalışma olacak? 30 Ağustos kimlere tatil? Kamu kurum ve kuruluşları dışında çalışan kişiler, 30 Ağustos günü tatil yapıp yapmayacağını araştırıyor. Aynı zamanda 29 Ağustos gününün de yarım gün tatil olup olmadığı merak konusu haline geldi. Peki ama 30 ağustos kimlere tatil? Okullar, iş yerleri, mağazalar, AVM'ler, devlet daireleri açık mı? İşte merak edilen soruların yanıtları!

2 Saat Önce
2022-08-23 18:24:22
30 Ağustos Salı tatil mi? 29 Ağustos yarım gün mü çalışma olacak? 30 Ağustos Okullar, iş yerleri, mağazalar, AVM'ler, devlet daireleri açık mı? 30 Ağustos kimlere tatil?

30 Ağustos Salı tatil mi? 29 Ağustos yarım gün mü çalışma olacak? 30 Ağustos kimlere tatil? Kamu kurum ve kuruluşları dışında çalışan kişiler, 30 Ağustos günü tatil yapıp yapmayacağını araştırıyor. Aynı zamanda 29 Ağustos gününün de yarım gün tatil olup olmadığı merak konusu haline geldi. Peki ama 30 ağustos kimlere tatil? Okullar, iş yerleri, mağazalar, AVM'ler, devlet daireleri açık mı? İşte merak edilen soruların yanıtları!

30 Ağustos Zafer Bayramı

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayramdır. 2022 yılında 30 Ağustos, Salı gününe denk gelmektedir.

30 Ağustos Salı tatil mi?

Zafer Bayramı olarak kutlanan 30 Ağustos günü tatil.

29 Ağustos yarım gün mü çalışma olacak?

Tatilini hafta sonu ile birleştirmek isteyenler 29 Ağustos'un da tatil olup olmadığını araştırıyor fakat 29 Ağustos Pazartesi günü tatil günleri arasında yer almıyor.

30 Ağustos Okullar, iş yerleri, mağazalar, AVM'ler, devlet daireleri açık mı?

Resmi tatiller arasında yer alan 30 Ağustos Salı günü; okullar, devlet daireleri ve kuruluşları kapalı olacak. 30 Ağustos günü özel çalışan iş yerleri ve mağazalar çoğunlukla açık oluyor.

30 Ağustos kimlere tatil?

Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanması ve işgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmeye başlaması nedeniyle kutlanan Zafer Bayramı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl resmi bayram olarak kutlanıyor. Resmi kurum ve kuruluşlardaki herkes için de tatil veriliyor.

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