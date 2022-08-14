30 Ağustos AVMler kapalı mı? Resmi tatillerde mağazalar açık mı? 30 Ağustos Salı Alışveriş Merkezleri açık olacak mı?

30 Ağustos AVMler kapalı mı? Resmi tatil olan 30 Ağustos günü, vaktini AVM'de geçirmek ya da işlerini halletmek isteyenler, mağazaların açıklık durumunu merak ediyor. Resmi tatillerde mağazalar açık mı? 30 Ağustos Salı Alışveriş Merkezleri açık olacak mı? İşte merak edilen tatil günü detayları!

Resmi tatil olan 30 Ağustos günü, vaktini AVM'de geçirmek ya da işlerini halletmek isteyenler, mağazaların açıklık durumunu merak ediyor. Resmi tatillerde mağazalar açık mı? 30 Ağustos Salı Alışveriş Merkezleri açık olacak mı? İşte merak edilen tatil günü detayları!

30 Ağustos AVMler kapalı mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor. Resmi tatil olarak kutlanan Zafer Bayramında kamu ve devlet daireleri kapalı olacak. Bu bağlamda AVM'ler de merak konusu oldu.

Alışveriş merkezleri 30 ağustos 2022 Salı günü tüm gün hizmet verecek, açık olacak.

Resmi tatillerde mağazalar açık mı?

30 Ağustos Salı günü kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra bazı mağazalar, dükkanlar inisiyatif kullanarak çalışmıyor. Fakat normal şartlar altında 30 Ağustos günü mağaza ve dükkanlar açık oluyor.

Kuyumcular 30 Ağustos'ta açık mı?

Mağaza ve dükkanlarda olduğu gibi kuyumcularda da 30 Ağustos günleri çalışma olacaktır.