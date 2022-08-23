Yunanistan'dan Radar Kilidi tacizi | Radar Kilidi nedir, Radar kilidi atılması ne demek? Yunan tacizine gerekli karşılık anında verildi. Ege'de ve Akdeniz'de Türkiye ile baş edemeyeceğini anlayan Yunanistan kirli oyunlara başvurmaya başladı. Yunan hava kuvvetlerine ait jetlerden Türk jetlerine radar kilidi atıldığı açıklandı. MSB kaynaklarından alınan bilgiye göre Yunanistan'ın provakatif hareketine anında karşılık verildi. Gündeme son dakika olarak düşen gelişmenin ardından Radar Kilidi'nin ne demek olduğu ve radar kilidi atılınca ne olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı

Yunanistan'dan Radar Kilidi tacizi | Radar Kilidi nedir, Radar kilidi atılması ne demek? Yunan tacizine gerekli karşılık anında verildi. Ege'de ve Akdeniz'de Türkiye ile baş edemeyeceğini anlayan Yunanistan kirli oyunlara başvurmaya başladı. Yunan hava kuvvetlerine ait jetlerden Türk jetlerine radar kilidi atıldığı açıklandı. MSB kaynaklarından alınan bilgiye göre Yunanistan'ın provakatif hareketine anında karşılık verildi. Gündeme son dakika olarak düşen gelişmenin ardından Radar Kilidi'nin ne demek olduğu ve radar kilidi atılınca ne olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı

Yunanistan'dan bir taciz daha... Yunan jetleri Ege ve Akdeniz'de Türk jetlerini taciz etmeye devam ediyo. Yunan jetleri bu kez NATO görevindeyken Türk uçaklarını radar kiliti atarak taciz etti.

Yunanistan'dan Radar Kilidi tacizi

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, NATO üyesi Yunanistan'a ait savaş uçaklarının önemli bir NATO görevini yerine getiren Türk savaş uçaklarının görevini engellemek üzere bilinçli şekilde radar kilidi attıkları belirtildi. Yunanistan tarafından yapılan bu tacizin, NATO'nun faaliyetlerini hedef alan bir girişim olduğuna dikkati çeken kaynaklar, Yunanistan'ın, Türkiye'yi taciz edebilmek adına NATO görevlerini bile riske atmaktan geri durmadığını vurguladı.

Radar Kilidi nedir, Radar kilidi atılması ne demek?

Kilitlenme , seçilen bir hedefi otomatik olarak takip etmesine izin veren birçok radar sisteminin bir özelliğidir.

Yunanistan'ın Türk savaş uçaklarına radar kilidi atmasının hemen ardından gerekli karşılığın verildiği ve Yunan uçaklarının bölgeden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı tarafından konunun NATO makamlarına iletildiği ve Yunanistan askeri ataşesinin bakanlığa çağırılarak NATO görevini tehlikeye atan Yunan uçaklarından dolayı tepki gösterildiği kaydedildi.

Ayrıca, Dışişleri Bakanlığınca da ilgili taraflar nezdinde diplomatik girişimlerde bulunulduğu öğrenildi.

Bu tür bir tacizin müttefiklikle bağdaşmadığını belirten kaynaklar, Yunanistan'ın gerginliği arttırma peşinde olduğunu vurguladı.