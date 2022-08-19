30 Ağustos marketler açık mı, kapalı mı? A101, Bim, Şok, Migros, Tarım Kredi 30 Ağustos Salı kapalı mı, açık mı?
30 Ağustos marketler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor. Hafta içerisinde market alışverişi yapmak isteyenler, 30 Ağustos'ta marketlerin açık olup olmadığını araştırıyor. Peki A101, Bim, Şok, Migros, Tarım Kredi 30 Ağustos Salı kapalı mı, açık mı? İşte detaylar...
2022-08-19 10:27:14
30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor. Hafta içerisinde market alışverişi yapmak isteyenler, 30 Ağustos'ta marketlerin açık olup olmadığını araştırıyor. Peki A101, Bim, Şok, Migros, Tarım Kredi 30 Ağustos Salı kapalı mı, açık mı? İşte detaylar...
30 Ağustos marketler açık mı, kapalı mı?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda A101, Bim, Şok, Migros, Tarım Kredi ve tüm zincir marketler açık olacak.
Bugün nereler kapalı olacak?
Bu yıl hafta içine denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramında; PTT, kargolar, eczaneler, bankalar, poliklinikler ve devlet daireleri kapalı olacak.
30 Ağustos noterler açık mı?
Alım-satım işlemlerinin resmi olarak yapıldığı yer olan noterler resmi tatillerde nöbet usulü ile çalışıyor. 30 Ağustos'ta nöbetçi noterler hizmet verecek, diğer noterler kapalı olacak.
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