30 Ağustos marketler açık mı, kapalı mı? A101, Bim, Şok, Migros, Tarım Kredi 30 Ağustos Salı kapalı mı, açık mı?

30 Ağustos marketler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor. Hafta içerisinde market alışverişi yapmak isteyenler, 30 Ağustos'ta marketlerin açık olup olmadığını araştırıyor. Peki A101, Bim, Şok, Migros, Tarım Kredi 30 Ağustos Salı kapalı mı, açık mı? İşte detaylar...