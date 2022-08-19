30 Ağustos noterler çalışıyor mu? 30 Ağustos hangi noterler açık, hangi noterler kapalı?

30 Ağustos noterler çalışıyor mu? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda noterlerin açık olup olmadığı, merak konusu oldu. Resmi tatil olduğu için 30 ağustos günü çoğu yer kapalı oluyor. Peki noterler 30 Ağustos çalışacak mı? 30 Ağustos hangi noterler açık, hangi noterler kapalı?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda noterlerin açık olup olmadığı, merak konusu oldu. Resmi tatil olduğu için 30 ağustos günü çoğu yer kapalı oluyor. Peki noterler 30 Ağustos çalışacak mı? 30 Ağustos hangi noterler açık, hangi noterler kapalı? İşte yanıtı...

30 Ağustos noterler çalışıyor mu?

Alım-satım işlemlerinin resmi olarak yapıldığı yer olan noterler resmi tatillerde nöbet usulü ile çalışıyor. 30 Ağustos'ta nöbetçi noterler hizmet verecek, diğer noterler kapalı olacak.

Hangi noterler açık, hangi noterler kapalı?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da noterler nöbet usulü ile çalışamalarına devam edecek. Nöbetçi noterler 30 Ağustos Salı günü çalışmalarına devam edecek.

Bugün bankalar açık mı?

30 Ağustos Salı günü bankalar resmi tatillerde piyasaların kapalı olması nedeniyle tatil yapıyor, açık olmuyor.