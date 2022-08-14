30 Ağustos kuyumcular açık mı? Kuyumcular resmi tatillerde dükkan açıyorlar mı? 30 Ağustos'ta kuyum dükkanı kapalı mı?

30 Ağustos kuyumcular açık mı? Kuyumcular açık mı, kapalı mı merak konusu oldu. Zafer Bayramı olarak kutlanan Zafer Bayramı resmi tatildir. Peki ama Kuyumcular resmi tatillerde dükkan açıyorlar mı? 30 Ağustos'ta kuyum dükkanı kapalı mı? İşte sorulan sorulara yanıtlar...

Kuyumcular açık mı, kapalı mı merak konusu oldu. Zafer Bayramı olarak kutlanan Zafer Bayramı resmi tatildir. Peki ama Kuyumcular resmi tatillerde dükkan açıyorlar mı? 30 Ağustos'ta kuyum dükkanı kapalı mı? İşte sorulan sorulara yanıtlar...

30 Ağustos kuyumcular açık mı?

Resmi tatil olarak kutlanan Zafer Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor. Devlet daireleri bu kapsamda kapalı olacak.

İnisiyatif kullanarak dükkan kapatan esnaf da olabilir. Fakat genel olarak dükkan ve mağazalar açık olacaktır. Dolayısıyla 30 Ağustos Salı kuyumcular açık olacak.

30 Ağustos'ta mağazalar açık mı, kapalı mı?

Mağazaların da açık olup olmadığı merak ediliyor. Mağazalar da 30 Ağustos günü çalışmalarına devam edecek, açık olacak. .