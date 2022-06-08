2 yıllık mezunlara 3600 ek gösterge verildi mi? 2 yıllık ön lisans mezunu memurlara (hemşire, polis, teknisyen, tekniker) kaç ek gösterge verildi? 3600 ek gösterge var mı?

2 yıllık mezunlara 3600 ek gösterge verildi mi? 2 yıllık ön lisans üniversite mezunu memurlara (hemşire, ebe, teknisyen, tekniker) kaç ek gösterge verildi? 2 yıllıklara 3600 ek gösterge var mı? Milyonlarca memur yıllardır ek gösterge sorununa bir çözüm bulunmasını bekliyordu. Hükümet 3600 ek gösterge konusunda geçtiğimiz aylarda çalışmaya başlamıştı. 5.3 milyon memur ve emekliyi ilgilendiren 3600 ek göstergelerin kapsamı belli oldu. 2 yıllık önlisans üniversite mezunları kendilerine 3600 ek gösterge verilip verilmeyeceğini araştırmaya başladı. İşte 3600 ek göstergelerde yaşanan son gelişmeler...

2 yıllık mezunlara 3600 ek gösterge verildi mi? 2 yıllık ön lisans üniversite mezunu memurlara (hemşire, ebe, teknisyen, tekniker) kaç ek gösterge verildi? 2 yıllıklara 3600 ek gösterge var mı? Milyonlarca memur yıllardır ek gösterge sorununa bir çözüm bulunmasını bekliyordu. Hükümet 3600 ek gösterge konusunda geçtiğimiz aylarda çalışmaya başlamıştı. 5.3 milyon memur ve emekliyi ilgilendiren 3600 ek göstergelerin kapsamı belli oldu. 2 yıllık önlisans üniversite mezunları kendilerine 3600 ek gösterge verilip verilmeyeceğini araştırmaya başladı. İşte 3600 ek göstergelerde yaşanan son gelişmeler...

3600 ek göstergelerle ilgili açıklama geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan 3600 ek göstergelerde kapsamın genişletildiğini açıkladı. Erdoğan ayrıca tüm memurlara 600 puanlık gösterge verileceğini de açıkladı. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları ile emekli aylığı ve ikramiyelerinde oluşturacağı farklara ilişkin tabloyu yayımladı.

2 yıllık mezunlara 3600 ek gösterge verildi mi?

3600 ek gösterge konusunda en fazla merak edilen konuların başında 2 yıllık üniversite mezun memurların durumu oldu. 2 yıllık önlisans mezunları kendilerine ne kadar ek gösterge verileceğini merak edip araştırmaya başladı. Konuya ilişkin detaylar belli oldu.

2 yıllık ön lisans mezunu memurlara (hemşire, polis, teknisyen, tekniker) kaç ek gösterge verildi?

3600 ek gösterge düznelemesi 5,3 milyon memur ve memur emeklisini kapsayacak şekilde tasarlandı. Düzenlemeyle, birinci derece memur olmak kaydıyla tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek.

Ön lisans mezunlarına 3600 ek gösterge verildi mi?

Yapılan açıkalmaya göre tüm memurlar ek gösterge düzenlemesinden yararlanabilecek. Cumhrubaşkanı Erdoğan açıklamasında tüm memurlara 600 puanlık gösterge verileceğini duyurdu.

Düzenlemeyle ek gösterge sistemi, memurların kadro unvanı/derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu ve eğitim durumu esas alınarak belirlenecek.

Ek gösterge, 2008 öncesi göreve başlayan memurların emekli ikramiyesi ile emekli aylıklarını, 2008 sonrası göreve başlayanların ise sadece emekli ikramiyelerini esaslı olarak etkileyecek.

Düzenlemeyle, birinci derece memur olmak kaydıyla tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek.

Bu meslek gruplarının yanı sıra avukat, il müdürü, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş/jandarma, matematikçi, istatistikçi gibi 3000 ek göstergeli tüm kamu görevlilerinin ve yüksek yargıdaki müdürlerin ek göstergeleri de 3600'e çıkarılacak.

Yardımcı hizmetlere ek gösterge var mı?

Daha önce ek göstergeden yararlanmayan yardımcı hizmetler sınıfı da ek göstergeden faydalandırılarak tüm memurlara ilave 600 puan verilecek.

İşte ek göstergeler