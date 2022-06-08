Kabus devam ediyor! Kene bir can daha aldı
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti.
2022-06-08 14:40:52
Merkeze bağlı Kızılcakışla köyünde yaşayan İ.Ç'ye evinin bahçesinde kene yapıştı.
Keneyi çıkarttıktan sonra rahatsızlanan İ.Ç, yakınları tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
KKKA şüphesiyle 5 gün önce anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan İ.Ç, yaşam mücadelesini kaybetti.
İ.Ç'nin yakınları tarafından teslim alınan cenazesi, toprağa verilmek üzere Kızılcakışla köyüne götürüldü. .
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